طريقة عمل الفول بالخلطة، أكلة شعبية سريعة التحضير

طريقة عمل الفول بالخلطة، الفول بالخلطة من أشهر الأطباق المصرية والعربية التي تقدم على الفطور، خاصة في شهر رمضان والعطلات.

وطريقة عمل الفول بالخلطة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، ويتميز بقيمته الغذائية العالية وشعور الشبع الذي يمنحه، إضافة إلى إمكانية تحضيره بطرق متعددة ونكهات مختلفة حسب الذوق.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل الفول بالخلطة.

مكونات عمل الفول بالخلطة:-

2 كوب فول مدمس جاهز أو مسلوق

1 ثمرة طماطم مبشورة أو مفرومة ناعم

1 بصلة صغيرة مبشورة اختياري

2 فص ثوم مفروم

عصير ليمون حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زيت عادي

ملح وفلفل أسود

كمون مطحون

شطة حسب الرغبة

رشة بابريكا أو كسبرة ناشفة

طريقة عمل الفول بالخلطة

طريقة عمل الفول بالخلطة:-

ضعي الفول في وعاء على النار مع قليل من الماء حتى يسخن جيدا.

في مقلاة أخرى ضعي الزيت ثم أضيفي الثوم وشوحيه حتى يصبح ذهبي اللون.

أضيفي الطماطم المبشورة إلى الثوم وقلبي حتى تذبل وتتحول لصلصة خفيفة.

تبلي الخليط بالملح والكمون والفلفل الأسود والبابريكا أو الشطة.

أضيفي هذا الخليط إلى الفول المدمس واهرسيه قليلا بالشوكة أو الهراسة حسب القوام الذي تفضلينه.

اتركيه على نار هادئة لمدة 5 إلى 7 دقائق حتى تمتزج النكهات جيدا.

أطفئي النار وأضيفي عصير الليمون ورشة كمون إضافية للتقديم.

خلطة الفول بالطحينة إذا كنتى من عشاق الطعم الكريمي الغني، فجربي هذه الطريقة.

اخلطي الطحينة مع الليمون والماء حتى تصبح صوص ناعم، أضيفيها إلى الفول الساخن وقلبي جيدا، وزيني ببقدونس مفروم وزيت زيتون.

النتيجة، فول قوامه كريمي وطعمه غني مثل عربيات الفول الشعبية.

أو سخني ملعقة كبيرة زبدة في مقلاة

أضيفي ثوم مفروم وقلبيه حتى يصفر، ثم أضيفي الفول مباشرة إلى الزبدة.

قدميه فورا مع العيش البلدي الساخن.

