بعد إدراج اليونسكو له فى التراث، طريقة عمل الكشري المصري فى حلة واحدة

أعلنت منظمة اليونسكو “منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة” إدراج “الكشري المصري” على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية لعام 2025، وذلك خلال اجتماعات اللجنة الحكومية للتراث غير المادي المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي.

والكشري من الأكلات المصرية الشعبية الشهيرة التى يعشقها الكبار والصغار ولها مطاعم خاصة فى مصر ويأتي السياح من جميع أنحاء العالم لتناوله.

وطريقة عمل الكشري المصري، سهلة وبسيطة وغير مكلفة فهو عبارة عن مزيج بين الأرز والعدس البنى والمكرونة والشعرية حيث يتم تقديمهم مع الصلصة والدقة والشطة والبصل المقلي.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الكشري المصري فى حلة واحدة.

مكونات عمل الكشري المصري:-

2 كوب أرز مصري مغسول ومصفى

1 كوب عدس بني مغسول

نصف كوب مكرونة صغيرة

نصف كوب حمص مسلوق

1 بصلة كبيرة مفرومة

3 فصوص ثوم مفرومة

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة شطة اختياري

4 أكواب ماء ساخن

مكونات صلصة الطماطم

2 كوب عصير طماطم

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم مركزة

2 فص ثوم مفروم

1 ملعقة كبيرة خل أبيض

1 ملعقة صغيرة سكر

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة كمون

مكونات الدقة

نصف كوب خل أبيض

نصف كوب ماء

3 فصوص ثوم مهروس

1 ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة شطة

طريقة عمل الكشري المصري

طريقة عمل الكشري المصري في حلة واحدة:-

في حلة كبيرة على نار متوسطة، سخني الزيت ثم أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل ويصبح لونه ذهبي، ثم أضيفي الثوم المفروم وقلبي جيدا.

ضعي العدس المغسول على البصل والثوم، ثم قلبي لمدة دقيقة.

اسكبي الماء الساخن وأضيفي الملح والكمون والفلفل الأسود والشطة، ثم اتركي الخليط يغلي لمدة 10 دقائق حتى يبدأ العدس في النضج.

أضيفي الأرز المغسول والمكرونة مع التقليب الجيد، ثم اتركي الحلة على نار متوسطة حتى يتشرب الخليط معظم الماء.

أضيفي الحمص المسلوق، ثم غطي الحلة وخففي النار جدا واتركي الكشري ينضج على البخار لمدة 15 إلى 20 دقيقة حتى ينضج الأرز والمكرونة تماما.

في وعاء على النار، ضعي قليلا من الزيت ثم شوحي الثوم.

أضيفي عصير الطماطم وصلصة الطماطم.

ضعي الخل، السكر، الملح، الكمون، والفلفل الأسود.

اتركي الصلصة تغلي ثم خففي النار واتركيها تتسبك لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

وفي طبق صغير، اخلطي الخل والماء والثوم.

أضيفي الكمون والشطة وقلبي جيدا.

يتم رفع الدقة على النار لمدة دقيقتين فقط حتى تسخن دون أن تغلي كثيرا.

ثم حضرى البصل المقرمش، قطعي بصلة كبيرة إلى شرائح رفيعة.

رشي عليها قليل من الملح والدقيق.

اقليها في زيت ساخن حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.

اتركيها على ورق مطبخ لامتصاص الزيت.

ثم ضعي الكشري في طبق التقديم، ثم أضيفي عليه صلصة الطماطم، والدقة، والحمص الإضافي، والبصل المقرمش، ويمكنك تقديمه ساخن مع سلطة خضراء وخيار مخلل.

