طريقة عمل فتة العدس أكلة شتوية اقتصادية تمنح الشعور بالدفء

18 حجم الخط

طريقة عمل فتة العدس، فتة العدس من أشهر الأكلات الشتوية التي ترتبط بالدفء والطاقة، فهي وجبة مشبعة، واقتصادية، وسهلة التحضير، وتناسب جميع أفراد الأسرة.

وتتميز بمكوناتها البسيطة المتوفرة في كل بيت، وقيمتها الغذائية العالية التي تجعلها اختيار مثالي في أيام البرد القارس، وفي آخر أيام الشهر.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل فتة العدس.

مكونات عمل فتة العدس:

1 كوب عدس أصفر مغسول

1 بصلة متوسطة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

1 حبة طماطم مبشورة أو 2 ملعقة صلصة

1 ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة كركم

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

1 ملعقة كبيرة زيت أو سمن

4 أكواب ماء أو شوربة

خبز بلدي محمص أو مقطع ومقلي

3 فصوص ثوم مفرومة

2 ملعقة كبيرة سمن بلدي

1 ملعقة كبيرة خل

1 ملعقة صغيرة كزبرة جافة

طريقة عمل فتة العدس

طريقة عمل فتة العدس:-

في قدر على النار، يوضع الزيت أو السمن ويشوح البصل حتى يذبل ويأخذ لون ذهبي.

يضاف الثوم ويقلب سريعا حتى تظهر رائحته.

تضاف الطماطم المبشورة أو الصلصة ويترك الخليط حتى يتسبك.

يضاف العدس المغسول مع الكمون والكركم والملح والفلفل.

يضاف الماء أو الشوربة ويترك على نار متوسطة حتى ينضج العدس تماما حوالي 20 دقيقة.

بعدها يضرب العدس بالخلاط أو بالهاند بليندر للحصول على شوربة ناعمة.

يقطع الخبز البلدي إلى مكعبات.

يحمص في الفرن أو يقلى في قليل من الزيت حتى يصبح مقرمش.

في طاسة على النار، يسخن السمن.

يضاف الثوم ويقلب حتى يصبح لونه ذهبي.

تضاف الكزبرة الجافة ثم الخل سريعا وترفع من على النار.

في طبق التقديم، يوضع الخبز المحمص في القاع.

يضاف العدس الساخن فوق الخبز.

تسكب التقلية على الوجه.

تقدم ساخنة بجانب البصل الأخضر والفلفل الحار والليمون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.