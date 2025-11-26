ارتفاع أسعار الفول والعدس في الأسواق اليوم الأربعاء

الخميس 27 نوفمبر 2025
أسعار الفول والعدس في الأسواق، سجلت أسعار الفول والعدس اليوم الأربعاء، تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ إذ ارتفع سعر الفول المعبأ والمجروش مقابل انخفاض السائب، كما ارتفع سعر العدس المعبأ والأصفر وبجبة.

 

أسعار الفول والعدس في الأسواق

 تستعرض «فيتو» أسعار العدس والفول اليوم، وأبرز التحركات السعرية لها، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء؛ في السطور الآتية:

<strong alt=
سعر الفول اليوم 

أسعار الفول اليوم في الأسواق

البداية مع أسعار الفول اليوم في الأسواق، وفقًا للبوابة الحكومية؛ وجاءت كالآتي: 

ارتفاع سعر الفول المعبأ بالأسواق

 وفقًا للبوابة الحكومية؛ ارتفعت أسعار الفول المعبأ نحو 3.5 جنيهات، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ نحو 60 جنيها، فيما تراوحت أسعار الفول المعبأ من 44 إلى 95 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع سعر الفول مجروش بالأسواق

 وارتفعت أسعار الفول المعبأ مجروش نحو 5 جنيهات، وفقًا للبوابة الحكومية؛ ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول مجروش المعبأ نحو 60 جنيها، فيما تراوحت أسعار الفول المجروش المعبأ من 40 إلى 110 جنيهات للكيلو.

أسعار الفول السائب بالأسواق

وبلغ متوسط سعر كيلو الفول السائب نحو 53 جنيها، وفقًا للبوابة الحكومية؛ بانخفاض جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار الفول السائب من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.

<strong alt=
سعر الفول اليوم 

أسعار العدس اليوم في الأسواق

وفيما يخص أسعار العدس اليوم في الأسواق، وفقًا للبوابة الحكومية؛ وجاءت كالآتي: 

ارتفاع سعر العدس المعبأ بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية؛ ارتفعت أسعار العدس المعبأ نحو جنيه عن سعره السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو العدس المعبأ نحو 67 جنيها، فيما تراوحت أسعار العدس المعبأ من 50 إلى 100 جنيه للكيلو.

سعر العدس بجبه بالأسواق

يبلغ متوسط سعر كيلو العدس بجبه نحو 61 جنيها، بارتفاع نحو 4 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار العدس بجبة من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

أسعار العدس الأصفر المعبأ بالأسواق

وعن أسعار العدس الأصفر المعبأ وفقًا للبوابة الحكومية؛ فسجلت ارتفاعًا يقدر بـ 6 جنيهات في الكيلو، وبلغ متوسط سعر كيلو العدس الأصفر المعبأ نحو 72 جنيها، فيما تراوحت أسعار العدس الأصفر المعبأ من 40 إلى 100 جنيه للكيلو.

