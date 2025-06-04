طريقة عمل الفول المدمس لسحور مميز اليوم

طريقة عمل الفول المدمس، الفول المدمس من الأطباق المصرية الشهيرة التى لها شعبية كبيرة وهو أساسي على الإفطار، وأوقات الصيام سواء فى شهر رمضان أو صيام عرفة يكون أساسي على السحور.

وطريقة عمل الفول المدمس، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة، ولضمان سلامة أفراد الأسرة بدلا من شرائه جاهزا.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الفول المدمس.

مكونات عمل الفول المدمس:-

2 كوب فول يابس (مجفف)

1 ملعقة كبيرة عدس أحمر (اختياري لتحسين اللون والطعم)

1 حبة طماطم مقطعة مكعبات

1 جزرة صغيرة مقطعة (اختياري)

ماء (للنقع والطبخ)

رشة بيكربونات الصوديوم (اختياري لتسريع النضج)

نصف ليمونة

ملح (حسب الرغبة)

طريقة عمل الفول المدمس:-

يغسل الفول جيدا وينقع في ماء نظيف لمدة 8 ساعات على الأقل أو طوال الليل.

يمكن إضافة رشة صغيرة من بيكربونات الصوديوم إلى ماء النقع لتليين الفول.

يصفى الفول من ماء النقع ويغسل مرة أخرى.

في قدر "دماسة" (وهي قدر خاصة بطهي الفول على نار هادئة)، يوضع الفول، العدس، الطماطم، والجزر والليمون.

يضاف الماء حتى يُغمر الخليط بالكامل (حوالي 5 سنتيمترات فوق مستوى الفول).

يوضع القدر على نار هادئة جدا، ويترك حتى ينضج الفول، وذلك قد يستغرق 6 إلى 8 ساعات، ويمكن استخدام قدر الضغط لتقليل الوقت.

يهرس الفول قليلا للحصول على قوام كريمي، حسب الرغبة.

يضاف الملح بعد النضج لتجنب تأخير التسوية.

بعد نضج الفول، يمكن تقديمه بطرق متعددة فول بالزيت والليمون، حيث يضاف زيت الزيتون، عصير ليمون، وملح.

وفول بالطحينة، حيث يخلط الفول مع الطحينة، الثوم، وعصير الليمون.

فول بالصلصة، حيث يقلى الثوم في قليل من الزيت، ثم تضاف صلصة الطماطم وتطهى قليلا، ثم تضاف إلى الفول.

فول بالسمن والبصل، حيث يحمر البصل في السمن حتى يذبل، ثم يضاف إلى الفول المهروس.

طريقة عمل الفول المدمس

فوائد الفول المدمس

من فوائد الفول المدمس التى تدفعنا لتناوله:

الفول المدمس مصدر غني بالبروتين النباتي، ويعتبر الفول خيار رائع للأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي نباتي أو يحاولون تقليل استهلاكهم للبروتين الحيواني.

يساعد البروتين الموجود في الفول على بناء العضلات وتجديد الخلايا والأنسجة في الجسم.

الفول المدمس ضروري لصحة الجهاز المناعي.

الفول المدمس غني بالألياف الغذائية، والألياف مهمة جدا لصحة الجهاز الهضمي، فهي تساعد في تسهيل عملية الهضم وتمنع حدوث الإمساك، كما أن الألياف تساهم في الشعور بالشبع لفترات أطول، مما يمكن أن يساعد في التحكم في الوزن ومنع الإفراط في تناول الطعام.

الفول المدمس يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم، فهو غني بالحديد الذي يعد ضروري لإنتاج الهيموجلوبين في الدم، مما يساعد على نقل الأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم، كما يحتوي الفول على الماغنيسيوم والبوتاسيوم، وهما معادن تساعد على تنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب.

الفول المدمس منخفض الدهون والسعرات الحرارية، ويمكن للأشخاص الذين يسعون للحفاظ على وزنهم أو الذين يتبعون حمية غذائية الاستفادة من تناول الفول المدمس كوجبة مغذية ومشبعة دون إضافة الكثير من السعرات الحرارية إلى نظامهم الغذائي.

يعتبر الفول المدمس مصدر جيد لمضادات الأكسدة، وهذه المركبات تساعد على حماية الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

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