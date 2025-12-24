لعشاء شتوى مميز، طريقة عمل الفول بالطماطم فى خطوات بسيطة

18 حجم الخط

طريقة عمل الفول بالطماطم، الفول بالطماطم من الأكلات الشعبية المحبوبة في مصر، خاصة في فصل الشتاء، حيث يمنح الجسم الدفء والطاقة.

وطريقة عمل الفول بالطماطم، سهلة وبسيطة كما أنه طبق اقتصادي وسهل التحضير، وغني بالعناصر الغذائية المفيدة، ويمكن تقديمه كوجبة عشاء خفيفة أو كطبق رئيسي بجانب الخبز البلدي والمخللات.

وتقدم الشيف انجى علاء، طريقة عمل الفول بالطماطم.

مكونات عمل الفول بالطماطم:-

2 كوب فول مدمس أو معلب مغسول جيدا

2 حبة طماطم كبيرة مبشورة

1 بصلة متوسطة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة زيت

1 ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة بابريكا أو شطة حسب الرغبة

ملح حسب الذوق

عصير نصف ليمونة اختياري

رشة كزبرة جافة اختياري

طريقة عمل الفول بالطماطم

طريقة عمل الفول بالطماطم:-

في قدر على نار متوسطة، سخني الزيت ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل ويأخذ لون ذهبي خفيف.

أضيفي الثوم المفروم وقلبيه سريعا حتى تفوح رائحته دون أن يحترق.

أضيفي الطماطم المبشورة وقلبي جيدا، واتركيها على نار هادئة حتى تتسبك ويتركز طعمها.

أضيفي الملح، الكمون، الفلفل الأسود، والبابريكا أو الشطة، وقلبي المزيج جيدا.

أضيفي الفول وقلبيه مع الصلصة حتى يتشرب النكهات.

إذا كان الخليط سميك جدا، يمكن إضافة نصف كوب ماء ساخن.

اتركي الفول على نار هادئة لمدة 10 إلى 15 دقيقة حتى يكتمل النضج ويتجانس الطعم.

في النهاية أضيفي عصير الليمون ورشة الكزبرة الجافة حسب الرغبة.

لنجاح الوصفة، يفضل استخدام فول مدمس في المنزل للحصول على طعم أفضل.

يمكن هرس جزء من الفول للحصول على قوام كريمي غني.

إضافة ملعقة سمن بلدي في النهاية تعطي نكهة شتوية مميزة

يمكن إضافة فلفل أخضر حار لمحبي الطعم الحار.

يقدم الفول بالطماطم ساخن مع الخبز البلدي، بجانب طبق من الطحينة أو السلطة الخضراء.

يمكن تقديمه مع البيض المقلي ليكون عشاء متكامل.

يزين بالبقدونس أو شرائح الفلفل الأخضر.

