لذيذ على السحور، طريقة عمل الفول بالطماطم

طريقة عمل الفول بالطماطم، الفول بالطماطم من طرق تحضير الفول اللذيذة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون، وهو أكلة شعبية شهيرة.

وطريقة عمل الفول بالطماطم، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وفى شهر رمضان المبارك مناسب على وجبة السحور، وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل الفول بالطماطم.

مكونات عمل الفول بالطماطم :-

2 كوب فول مدمس (جاهز أو مطبوخ مسبقًا)

2 حبة طماطم متوسطة الحجم، مفرومة ناعمًا

1 بصلة صغيرة مفرومة ناعمًا

2 فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو سمن

1 ملعقة صغيرة كمون

½ ملعقة صغيرة بابريكا (اختياري)

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

عصير نصف ليمونة

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم (للتزيين)

طريقة عمل الفول بالطماطم:-

في مقلاة على نار متوسطة، سخني زيت الزيتون ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.

أضيفي الثوم المفروم وقلّبيه حتى يصبح ذهبي اللون.

أضيفي الطماطم المفرومة وقلّبيها مع البصل والثوم حتى تذبل وتصبح صلصة متماسكة.

ضعي الفول المدمس فوق الخليط واهرسيه قليلًا باستخدام شوكة أو ملعقة خشبية.

أضيفي الكمون، البابريكا، الفلفل الأسود والملح، ثم اخلطي المكونات جيدًا واتركيها على نار هادئة لمدة 5 دقائق.

أضيفي عصير الليمون وحرّكي الخليط جيدًا، ثم ارفعيه عن النار.

قدّمي الفول في طبق، وزيّنيه بالبقدونس المفروم، ويمكن إضافة القليل من زيت الزيتون على الوجه.

يقدم الفول بالطماطم ساخنا مع الخبز العربي، بجانب المخللات أو الطرشي، ويمكن إضافة بيض مسلوق أو مقلي حسب الرغبة.

الفول بالطماطم

ولعمل الفول المدمس

مكونات عمل الفول المدمس:

نصف كيلو فول ذات نوع جيد

ماء

نصف كوب عدس أصفر

نصف كوب قمح بليلة

ليمونة

ثمرة جزر

ثمرة طماطم

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

2 فص ثوم مهروس

عصير ليمونة

ملح وفلفل حسب الرغبة

كمون (اختياري)

بقدونس مفروم للتزيين

طريقة عمل الفول المدمس:

ينقع الفول في ماء بارد لمدة 8 ساعات أو طوال الليل لتليينه.

في حلة أو قدرة، تغلى الماء، ثم يُضاف الفول المنقوع والخضراوات والعدس والبليلة ورشة كمون والليمونة حيث يجب إحداث فتحات بها من الأعلى.

يُترك الخليط على نار هادئة حتى تمام النضج مع تزويد ماء مغلي كلما نقص الماء وذلك حتى تمام النضج.

نرفعه من على النار ونتركه يبرد ثم نحفظه فى أكياس ونحفظه فى الفريزر لحين الاستخدام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.