السيد البدوي: النظام الفردي هو المقياس الحقيقي للمنافسة بالانتخابات

قال الدكتور السيد البدوي المرشح على رئاسة حزب الوفد إن النظام الفردي هو المقياس الحقيقي للمنافسة، أما القوائم فهي بمنزلة التعيين، وبالتالي فإن التعيين لا يعكس الوجود الحقيقي لحزب الوفد في الشارع.

وأضاف البدوي لـ"فيتو": نحن لا نقيس وجودنا بعدد ما نحصل عليه من مقاعد بالقوائم، ولكن المعيار الأساسي هو ما يحققه الوفد في المقاعد الفردية، فهو المقياس الحقيقي لوجود أي حزب سياسي.



واستكمل المرشح على رئاسة حزب الوفد، لدينا 50% من المقاعد بالنظام الفردي، فأين حزب الوفد في الفردي؟ القوائم شبه تعيين، فأنت تطلب وأحزاب الأغلبية تعطيك وفق ما تراه، في عام 2016، وخلال بداية ائتلاف دعم مصر حديثه معنا، تم منحنا 11 مقعدًا بالقائمة.

الوفد، وتابع البدوي، ثم جرى الطعن على دعوة الناخبين وكان لدى الوفد 11 اسمًا، وبعد إعلان النتيجة فوجئت بأن 3 من هؤلاء أصبحوا في أحزاب أخرى، ولم يتبق لنا سوى 8 فقط، بينما نجح حزب الوفد فى النظام الفردي بـ36 نائبًا، ليصبح إجمالي عدد نوابنا 44 نائبًا بالبرلمان.

