طريقة عمل مكرونة ماك آند تشيز في خطوات بسيطة

طريقة عمل مكرونة ماك آند تشيز، تعتبر المكرونة ماك آند تشيز من أشهى وأشهر الأطباق الأمريكية التي انتشرت في مختلف أنحاء العالم.

وطريقة عمل مكرونة ماك آند تشيز، سهلة وبسيطة ويتميز هذا الطبق بمزيج المكرونة الطرية مع صلصة الجبن الكريمية الغنية، مما يجعله وجبة مفضلة لدى الكبار والصغار على حد سواء، ويمكن تحضيره بطرق متعددة سواء على النار مباشرة أو بالفرن ليصبح وجهه ذهبي مقرمش.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل مكرونة ماك آند تشيز.

مكونات عمل مكرونة ماك آند تشيز:-

500 جرام مكرونة يفضل النوع الأقلام أو الصدفية

3 ملاعق كبيرة زبدة

3 ملاعق كبيرة دقيق أبيض

4 أكواب حليب سائل دافئ

كوبان من الجبن الشيدر المبشور يمكن مزجه مع جبن موزاريلا أو جبن رومي

نصف كوب جبن كريمي اختياري لمزيد من القوام الكريمي

نصف ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

رشة جوزة الطيب اختياري

نصف كوب بقسماط مطحون للتغطية إذا أُعدت في الفرن

ملعقة كبيرة زيت أو زبدة إضافية لدهن صينية الفرن

طريقة عمل مكرونة ماك آند تشيز:-

ضعي وعاء كبير على النار مملوء بالماء مع رشة ملح وملعقة صغيرة من الزيت.

عند غليان الماء أضيفي المكرونة واسلقيها حتى تصبح نصف ناضجة لأنها ستكمل النضج مع الصلصة.

صفي المكرونة وضعيها جانبا.

في قدر على النار، ذوبي الزبدة ثم أضيفي الدقيق مع التقليب المستمر حتى يتجانس ويأخذ لون ذهبي فاتح.

أضيفي الحليب الدافئ تدريجيا مع الخفق المستمر حتى لا تتكون تكتلات.

استمري بالتقليب حتى يصبح القوام سميك قليلا.

أضيفي الجبن المبشور والجبن الكريمي وقلبي حتى تذوب تماما ويصبح لديك صوص كريمي ناعم.

تبلي بالملح والفلفل الأسود ورشة جوزة الطيب.

أضيفي المكرونة المسلوقة إلى صلصة الجبن وقلبي جيدا حتى تتغطى كل قطع المكرونة بالصلصة.

ادهني صينية فرن بالزبدة وضعي المكرونة بالجبن فيها.

رشي البقسماط المطحون مع القليل من الجبن المبشور على الوجه للحصول على طبقة ذهبية مقرمشة.

سخني الفرن مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي الصينية الفرن لمدة 20 – 25 دقيقة حتى يحمر الوجه ويصبح مقرمش.

بمذاق مثل المطاعم يمكن إضافة قطع دجاج مشوي أو لحم مفروم مع المكرونة لزيادة القيمة الغذائية.

إضافة الخضار مثل البروكلي أو الفلفل الألوان تمنح الطبق لمسة صحية ولذيذة.

يمكن استبدال الحليب بالكريمة اللباني للحصول على صلصة أغنى.

إذا كنتى لا ترغبين بالخبز في الفرن، يمكنكِ تقديمها مباشرة بعد خلط المكرونة بالجبن.

يحتوي الطبق على نسبة عالية من الكربوهيدرات من المكرونة والبروتين من الجبن والحليب.

يعد مصدر ممتاز للكالسيوم والدهون الصحية، لكنه غني بالسعرات الحرارية لذا يفضل تناوله باعتدال.

