طريقة عمل مكرونة بالبشاميل، لسفرة غداء مميزة

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل من الأكلات التي ارتبطت بالمطبخ المصري من عشرات السنين، وهي تعد أكلة مميزة على سفرة الغداء، تلجأ ستات البيوت المصرية، عندما تنشد التميز، ولذلك كثيرًا ما ترتبط بالعزومات.

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل المكرونة البشاميل  في البيت، ولكن على طريقة المطاعم، حتى يمكنك إعدادها لأفراد أسرتك باحترافية.

مكونات عمل مكرونة بالبشاميل

مكرونة فرن مسلوقة

400 جرام من اللحم العصاج

ملح وفلفل

بابريكا

كسبرة ناشفة

بصل

فلفل رومي

مغلف من صوص البشاميل

ربع كوب جبنة موتزاريللا

3 أكواب لبن حليب

 

خطوات عمل مكرونة بالبشاميل بالفراخ:

في طاسة يوضع القليل من الزيت، ويضاف له البصل مقطع صغيرا، وكذلك الفلفل الرومي، ويشوح، ثم يضاف له كمية اللحم المفروم، والتوابل، حتى تمام الطهي.

في وعاء يوضع الحليب، ويضاف له مغلف صوص البشاميل، ويقلب جيدًا، حتى يغلظ قوامه.

يضاف ربع مقدار صوص البشاميل إلى المكرونة المسلوقة، ويقلب جيدا.

في صينية فرن نوزع نصف كمية المكرونة، ثم نوزع عليها كمية العصاج، وثم نوزع بقية كمية المكرونة.

نوزع كمية صوص البشاميل على وجه المكرونة، ثم نوزع الجبنة الموتزاريلا.

تخبز في فرن متوسط الحرارة لمدة ساعة، وتقدم ساخنة.

 

طريقة عمل الكوسة بالبشاميل 
 

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الكوسة بالبشاميل، وهي من الوصفات التي يمكنك اللجوء لها للتجديد في اكلاتك.

 

مدة التحضير: ١٥ دقيقة

مدة الطهي: ٢٥ دقيقة

تكفي لـ: ٦ اشخاص
 

مكونات الكوسة بالبشاميل
٦ حبات كوسة، مقطعة شرائح

حبتين طماطم مقشرة ومقطعة مكعبات

ربع كوب بقدونس مفروم

كوب عصير طماطم

ملعقتين كبيرتين صلصة طماطم

ملعقتين كبيرتين زيت

٤ فصوص ثوم، مفروم

كوبين صلصة بشاميل

ملح وفلفل
ملعقة صغيرة بابريكا
نصف ملعقة صغيرة زنجبيل
كوب جبنة موتزاريلا
مكعب مرق دجاج ماجي

 

خطوات تحضير الكوسة بالبشاميل

يشوح الثوم بالزيت، ثم يضاف الطماطم والعصير والصلصة.
يقلب الكل جيدا، ثم يبهر بالبهارات والبقدونس
تضاف الكوسة ويقلب الكل تقليبة سريعة، ويرفع على النار.
تسكب الكوسة بقالب الفرن، ثم تغطى بصلصة البشاميل
يرش الوجه بالجبن الموتزاريلا، ثم تخبز في فرن حار مدة ٢٥ دقيقة الى ان تأخذ اللون الذهبي
تقدم ساخنة بالهنا والشفا.

