الأربعاء 07 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة: خطة قومية لتطوير أقسام الأشعة على مستوى الجمهورية

د. محمد فوزي، مستشار
د. محمد فوزي، مستشار وزير الصحة للأشعة
18 حجم الخط

أعلنت وزارة الصحة والسكان، في إطار استراتيجيتها للتطوير المستمر للبنية التحتية الطبية وتحديث الأجهزة التشخيصية، عن تعزيز قدرات التشخيص الطبي في عدد من المستشفيات من خلال برنامج متكامل لتطوير وتشغيل أجهزة الأشعة التشخيصية. 

وقد تم رفع كفاءة وتشغيل 12 جهاز أشعة عمليات، مما يعزز من كفاءة العمل داخل غرف العمليات ويدعم دقة التشخيص الطبي.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم إجراء أعمال التطوير وفق أحدث المعايير الفنية للشركة المصنعة، مما يضمن استمرارية التشغيل الأمثل لهذه الأجهزة المتطورة.

خطة قومية لتطوير أقسام الأشعة على مستوى الجمهورية

ومن جهته، أوضح الدكتور محمد فوزي، مستشار وزير الصحة لشؤون الأشعة، أن الوزارة تنفذ خطة قومية لتطوير أقسام الأشعة على مستوى الجمهورية، بالشراكة مع الشركات الرائدة، لضمان تطبيق المعايير الفنية العالمية في صيانة وتشغيل الأجهزة التشخيصية.

وأضاف الدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، أن الوزارة تعمل على منظومة متكاملة لاستدامة تشغيل الأجهزة الطبية من خلال برامج الصيانة الدورية والتعاون المستمر مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، بما يحقق الاستفادة المثلى من التقنيات الطبية الحديثة.

الصحة: إغلاق 32 مركز إدمان مخالفًا في 4 محافظات

أخبار مصر: قرار من الصحة بعد وفاة مريض من الإهمال، وفيات في زفة عروسين بالمنيا، أول اشتباك روسي أمريكي بسواحل فنزويلا

ويأتي هذا المشروع ضمن برنامج أوسع يشمل تنفيذ برامج رفع كفاءة للأجهزة الطبية التشخيصية، والتعاون التقني مع الشركات العالمية، وتأهيل الكوادر الفنية على أحدث التقنيات، إلى جانب تطوير برامج الصيانة الوقائية لضمان استدامة التشغيل وفق معايير المصنعين. كل ذلك في إطار رؤية الوزارة للتعاون مع الشركات العالمية الرائدة، لتحقيق التحول الرقمي والطبي المتكامل، وضمان تقديم خدمات صحية متطورة تلبي احتياجات المواطنين في جميع المنشآت الصحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة الأشعة الاشعة التشخيصية الصحة والسكان الشركات العالمية مستوى الجمهورية مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

مواد متعلقة

الصحة: إغلاق 32 مركز إدمان مخالفًا في 4 محافظات

نصائح معهد التغذية لتخفيف حرقان المعدة للمرأة الحامل

أول تحرك من وزارة الصحة بعد فيديو وفاة مريض داخل مستشفى شهير بأكتوبر بسبب الإهمال

الصحة: إجراء 3 ملايين و30 ألف عملية بمبادرة القضاء علي قوائم الانتظار

هيئة الدواء: تراجع الشكاوى من 4500 إلى 3338 مقارنة بالعام الماضي وتطور آليات المتابعة

وزير الصحة: بحث تصنيع الأدوية محليًا لمواجهة الأمراض النادرة

الرعاية الصحية: تكلفة تجهيز عيادة العلاج الطبيعي بمركز طب أسرة الشروق بالسويس 225 ألف جنيه

لأول مرة في أسوان، نجاح زراعة الصمام الأورطي بالقسطرة باستخدام تقنية TAVI

ads

الأكثر قراءة

قرارات جمهورية حاسمة خلال ساعات، تعرف عليها

لنشر السلام والمحبة بين المسلمين والمسيحيين، 13 زيارة رئاسية للكنيسة القبطية من 2015 حتى 2026

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 7 يناير 2026

ضبط 8 أطنان دقيق مدعم و4 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي أمم أفريقيا

ارتفاع ملحوظ في القاهرة وأسوان تسجل 30، درجات الحرارة اليوم بمحافظات مصر

القافلة 111، الهلال الأحمر يمد غزة بـ 6 آلاف طن مساعدات إنسانية وملابس شتوية

إلغاء 140 رحلة جوية في باريس بسبب تساقط الثلوج

خدمات

المزيد

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الريال القطري أمام الجنيه في المركزي المصري اليوم الأربعاء

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حقيقة رحلة الإسراء والمعراج والرد على من أنكرها

تفسير حلم الفرح في المنام وعلاقته بكسب الكثير من الأموال

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 7 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية