الأربعاء 07 يناير 2026
الرعاية الصحية: غرف الطوارئ تعمل بكامل طاقتها خلال عيد الميلاد المجيد

هيئة الرعاية الصحية
هيئة الرعاية الصحية
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن خطتها للتأمين الطبي خلال الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، وذلك في إطار حرص الهيئة على توفير كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين خلال فترة الاحتفالات حتى 8 يناير، وفي إطار تأمين الخدمة الطبية للمواطنين.

رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المنشآت التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

وأوضح بيان هيئة الرعاية الصحية، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المنشآت التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان).

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام وعلى مشروع التأمين الصحي الشامل، تم تنظيم جداول الأطباء والتمريض بكافة الأقسام وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ، مع تشكيل فرق للانتشار السريع، وزيادة أعداد النوبتجيات، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم لجميع الفصائل ومشتقاته، لمواجهة أي حالات طوارئ.

وبين أنه تم متابعة توافر نسب إشغال الأسرة بالمستشفيات سواء بأقسام الداخلي أو الرعايات المركزة، وكذلك نسب إشغال أجهزة التنفس الصناعي، استعدادًا لأى إخطارات بالطوارئ، وتم التأكد من توافر جميع الطعوم والأمصال والتأكد من كفاءة تشغيل كافة الأجهزة الطبية وغير الطبية بالمنشآت.

وأشار إلى تشكيل غرفة طوارئ مركزية برئاسة الهيئة وغرف طوارئ بكل فرع من فروعها بمحافظات التأمين الصحي الشامل، لافتا إلى التنسيق الكامل والمستمر مع غرفة عمليات وزارة الصحة والسكان وهيئة الإسعاف المصرية على مدار الساعة، مؤكدا على إدارة كافة عمليات الإبلاغ ورعاية الطوارئ المتكامل باستخدام نظام تكامل الدوائر الصحية المعزز بالشبكة الوطنية للسلامة العامة، وذلك من خلال استخدام نظام النداء الآلي من خلال الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، والتي تضمن الربط اللحظي بين هيئة الرعاية الصحية وهيئة الإسعاف المصرية. 

تمركزات سيارات الإسعاف

ونوه رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الى التنسيق الكامل مع هيئة الإسعاف المصرية وإبلاغهم بالمستشفيات المقررة للإخلاء، وعددها 37 مستشفى، لتحديد أماكن تمركزات سيارات الإسعاف، واختيار خط السير المناسب للوصول للمستشفيات المقررة للإخلاء، وبما يضمن وصول المصابين إلى أقرب المستشفيات في أقل زمن ممكن مع متابعة كافة الوظائف الحيوية للمصابين من داخل عربات الإسعاف وفقًا للمعدلات العالمية.

وكيل الصحة بالدقهلية يتابع تأمين الخدمات الطبية خلال احتفالات عيد الميلاد

الصحة: خطة قومية لتطوير أقسام الأشعة على مستوى الجمهورية

ووجه بتشكيل فرق للانتشار السريع والمرور على المنشآت الصحية ومتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي أولًا بأول، وتكثيف المرور على كافة منشآت هيئة الرعاية الصحية، لمتابعة الانضباط في العمل سواء لجداول النوبتجيات من الفرق الطبية والعاملين أو الالتزام بقوائم العمليات، وذلك على مدار الساعة وطوال فترة الاحتفالات حتى 2026/1/8.

