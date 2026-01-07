الأربعاء 07 يناير 2026
رياضة

تشيلسي يتعادل سلبيًا مع فولهام في الشوط الأول

تشيلسي
تشيلسي
انتهى الشوط الأول من مباراة تشيلسي وفولهام بالتعادل السلبي بدون أهداف على ملعب "كرافين كوتاج"،  ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الإنجليزي.

 

تشكيل تشيلسي أمام فولهام في الدوري الإنجليزي 

ضم تشكيل تشيلسي أمام فولهام في الدوري الإنجليزي كلاًّ من:

في حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: مارك كوكوريلا، توسين أدارابيويو، تريفوه تشالوباه، مالو جوستو.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز، أندري سانتوس.

وفي الهجوم: بيدرو نيتو، كول بالمر، ليام ديلاب.

ويمتلك تشيلسي 31 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وجمعها من 8 انتصارات و7 تعادلات، وتلقى 5 هزائم.

في المقابل، يحتل فولهام المركز 11 في جدول الترتيب وجمعها من 8 انتصارات و4 تعادلات، وتلقى 8 هزائم.

ويبحث تشيلسي عن تحقيق الفوز التاسع هذا الموسم للعودة إلى طريق الانتصارات بعد التعثر في آخر 4 جولات بالتعادل مع نيوكاسل يونايتد وبورنموث ومانشستر سيتي، والخسارة من أستون فيلا.

في المقابل، يسعى فولهام لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين مركزه في جدول ترتيب البريميرليج.

 

موعد مباراة تشيلسي وفولهام

ومن المقرر أن تقام مباراة تشيلسي وفولهام في الدوري الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء على ملعب كرافين كوتاج، وستنطلق في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وفولهام 

ومن المقرر أن تُذاع مباراة تشيلسي وفولهام، في الدوري الإنجليزي، على شبكة قنوات بي إن سبورتس، عبر قناة beIN Sports HD 1.

