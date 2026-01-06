تشيلسي يعلن رسميا عن المدير الفني الجديد

18 حجم الخط

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم، عن تعيين الإنجليزي ليام روزينيور مديرًا فنيًا جديدًا للفريق الأول، خلفًا للإيطالي إنزو ماريسكا الذي أُقيل من منصبه في اليوم الأول من العام الجديد.

​عقد "تاريخي" وثقة ممتدة

​في خطوة تعكس رغبة الإدارة في الاستقرار طويل الأمد، وقع روزينيور (41 عامًا) عقدًا يمتد لـ 8 سنوات، ليبقى بموجبه في "ستامفورد بريدج" حتى عام 2032.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قضى روزينيور 18 شهرًا ناجحة في قيادة نادي ستراسبورج الفرنسي، المملوك لمجموعة "BlueCo"، وهي نفس المنظمة التي تدير نادي تشيلسي، مما سهل عملية الانتقال ومعرفة الإدارة بقدراته التدريبية.

​المدرب الخامس في عهد الإدارة الجديدة

​بذلك، يصبح روزينيور خامس مدرب دائم يتولى قيادة "البلوز" منذ عام 2021، في قائمة ضمت كلًا من:

​توماس توخيل.

​غراهام بوتر.

ماوريسيو بوتشيتينو.

​إنزو ماريسكا.



​أول تصريح لروزينيور: "سأحمي هوية تشيلسي"

​وفي أول حديث له عقب التوقيع، أعرب روزينيور عن فخره الشديد بهذه الخطوة، قائلًا للموقع الرسمي للنادي: "أشعر بالتواضع والفخر لتعييني مديرًا فنيًا لنادي تشيلسي. هذا النادي يمتلك روحًا فريدة وتاريخًا عريقًا في حصد البطولات. مهمتي هي حماية هذه الهوية وبناء فريق يعكس هذه القيم في كل مباراة نخوضها".

​وأضاف: ​"أن يتم ائتماني على هذا الدور هو أمر يعني لي الكثير. أود أن أشكر الجميع على هذه الفرصة والثقة، وسأبذل كل ما في وسعي لتحقيق النجاح الذي يستحقه هذا النادي وجماهيره".

