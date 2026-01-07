التشكيل الرسمي لـ تشيلسي أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

أعلن المدير الفني لنادي تشيلسي، ليام روسينيور، التشكيل الأساسي لمواجهة فولهام، على ملعب "كرافين كوتاج"، في المباراة التي تقام مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل تشيلسي أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

ضم تشكيل تشيلسي أمام فولهام في الدوري الإنجليزي كلا من:

في حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: مارك كوكوريلا، توسين أدارابيويو، تريفوه تشالوباه، مالو جوستو.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز، أندري سانتوس.

وفي الهجوم: بيدرو نيتو، كول بالمر، ليام ديلاب.

ويمتلك تشيلسي 31 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وجمعها من 8 انتصارات و7 تعادلات، وتلقى 5 هزائم.

في المقابل، يحتل فولهام المركز 11 في جدول الترتيب وجمعها من 8 انتصارات و4 تعادلات، وتلقى الخسارة في 8 جولات.

ويبحث تشيلسي عن تحقيق الفوز التاسع هذا الموسم للعودة إلى طريق الانتصارات بعد التعثر في آخر 4 جولات بالتعادل مع نيوكاسل يونايتد وبورنموث ومانشستر سيتي، والخسارة من أستون فيلا.

في المقابل، يسعى فولهام لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين مركزه في جدول ترتيب البريميرليج.

موعد مباراة تشيلسي وفولهام

ومن المقرر أن تقام مباراة تشيلسي وفولهام في الدوري الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء على ملعب كرافين كوتاج، وسوف تنطلق في تمام الساعة التاسعة ونصف مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وفولهام

ومن المقرر أن تذاع مباراة تشيلسي وفولهام، في الدوري الإنجليزي، على شبكة قنوات بي إن سبورتس، عبر قناة beIN Sports HD 1.

