كاف يستعرض 22 هدفا في دور الـ16 لأمم أفريقيا (فيديو)

كأس الأمم الأفريقية، استعرض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” أهداف دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في المغرب.

وشهد دور الـ16 تسجيل 22 هدفا من المنتخبات المشاركة في 8 مواجهات، كان أبرزها فوز منتخب مصر على نظيره بنين بثلاثية مقابل هدف.

22 هدفًا في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية 2025 توتال إنرجيز ⚽🏆#TotalEnergiesAFCON2025 | #WePlayDifferent | @Danone pic.twitter.com/BUdBem66KA — كأس الأمم الإفريقية توتال إنرجيز 2025 (@caf_online_AR) January 7, 2026

ويبلغ مجموع الألقاب التي توجت بها المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي في نسخة أمم أفريقيا المغرب 2025 عدد 22 لقبًا.

وتتصدر مصر القائمة بـ 7 ألقاب، تليها الكاميرون (5 ألقاب)، ثم نيجيريا (3 ألقاب) وكوت ديفوار (3 ألقاب)، والجزائر (2 لقب) والمغرب (1 لقب) والسنغال (1 لقب).

ويعد منتخب مالي الوحيد بين المتأهلين لدور الثمانية الذي لم يتوج باللقب من قبل.

ووفقا لشبكة أوبتا للإحصائيات فإن المنتخبات الثمانية "مجتمعة" والتي تأهلت إلى دور ربع النهائي لعبت 732 مباراة في كأس الأمم الأفريقية طوال تاريخها بالبطولة.

وأسدل الستار على مباريات دور الـ 16 من منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة بالمغرب، بعد تأهل 8 منتخبات إلى دور ربع النهائي من بينهم 3 منتخبات عربية.

نتائج مباريات دور الـ 16 لبطولة أمم أفريقيا

السنغال 3-1 السودان

مالي 1-1 تونس وفوز مالي بركلات الترجيح 3-2

المغرب 1-0 تنزانيا

الكاميرون 2-1 جنوب إفريقيا

مصر 3-1 بنين

نيجيريا 4-0 موزمبيق

الجزائر 1-0 الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار 0-3 بوركينا فاسو

المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

1- السنغال.

2- مالي.

3- المغرب.

4- الكاميرون.

5- مصر.

6- نيجيريا.

7- الجزائر.

8- كوت ديفوار.

وكان منتخب السنغال أول المنتخبات المتأهلة، إلى دور ربع النهائي بالفوز على السودان، مساء السبت 3 يناير، بنتيجة 3-1.

وتأهل منتخب مالي على حساب تونس، بالفوز بركلات الترجيح 3-2، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وحسم منتخب المغرب، تأهله إلى دور ربع النهائي، مساء الأحد، بالفوز على تنزانيا بهدف دون رد.

وتأهل منتخب الكاميرون إلى دور الـ 8، بعدما استطاع أن يحقق الفوز على جنوب إفريقيا، بنتيجة 2-1، مساء الأحد، في رابع مواجهات دور الـ 16.

وفاز منتخب مصر على بنين، بنتيجة 3-1، ليخطف بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي من عمر منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا.

وتأهل منتخب نيجيريا إلى دور ربع النهائي بعد فوزه على موزمبيق بنتيجة 4-0، ليواجه منتخب الجزائر الذي حقق الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء.

وأخيرًا حسم منتخب كوت ديفوار، تأهله إلى دور ربع النهائي، ليكتمل عقد المتأهلين، بعد فوزه على بوركينا فاسو بنتيجة 3-0، ليواجه مصر.

