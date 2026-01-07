اتحاد الكرة يستعرض إنجازًا جديدًا لـ محمد صلاح في أمم أفريقيا

18 حجم الخط

دون النجم المصري محمد صلاح اسمه بأحرف من ذهب في سجلات تاريخ كأس الأمم الأفريقية، بعد أن أصبح اللاعب الأكثر تسجيلًا في شباك عدد من المنتخبات عبر تاريخ البطولة العريق، محطمًا بذلك أرقامًا صمدت لعقود.

سيمفونية الرقم 10

وكتب الحساب الرسمي لاتحاد الكرة على موقع فيس بوك: "رقم قياسي في أمم أفريقيا.. لم يسجل أي لاعب في تاريخ البطولة أمام عدد من المنتخبات أكثر من محمد صلاح".

وأضاف: “الملك رقم 10 سجل 10 أهداف بشباك 10 منتخبات مختلفة”.

وبصم "الملك المصري" على إنجاز فريد عقب تسجيله هدفًا حاسمًا في مرمى منتخب بنين خلال مباراة دور ثمن النهائي، ليحقق معادلة رقمية مذهلة ارتبطت برقم قميصه 10 أهداف إجمالية في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

تنوعت أهداف صلاح لتشمل مدارس كروية من مختلف أنحاء القارة، حيث لم ينجُ من لدغاته أي دفاع واجهه تقريبًا. ويعكس هذا الرقم القدرة الفائقة لصلاح على الحفاظ على مستواه التهديفي أمام مختلف أساليب اللعب، سواء كانت من شمال، غرب، أو جنوب القارة السمراء.

بهذا الهدف، تفوق محمد صلاح على قائمة طويلة من أساطير القارة الذين سجلوا أهدافًا غزيرة ولكن أمام عدد أقل من الخصوم، مما يعزز مكانته كواحد من أعظم من لمس الكرة في تاريخ القارة السمراء، ويقربه خطوة إضافية من لقب "الهداف التاريخي" للفراعنة في البطولة.

