من أنفيلد إلى المغرب، سر سيلفي محمد صلاح مع الهدافين بأمم أفريقيا

18 حجم الخط

خطف النجم المصري محمد صلاح الأنظار بقوة بعد نشر صورة سيلفي عبر حسابه بموقع إنستجرام عقب كل مباراة من بطولة أمم أفريقيا 2025، ويبدو أنه قرر استحضار "تميمة الحظ" الخاصة به من ملاعب الإنجليز إلى الأدغال الأفريقية، بحثًا عن النجمة الثامنة.



​"سيلفي الهدافين".. عادة لا تنقطع

و​لاحظ المشجعون أن صلاح يحرص عقب كل فوز للمنتخب الوطني على التقاط صور "سيلفي" خاصة تجمعه حصرًا باللاعبين الذين سجلوا أهداف اللقاء، وهذه العادة لم تكن وليدة الصدفة، بل هي طقس بدأه "الملك المصري" منذ الموسم الماضي مع ناديه ليفربول.

​ويربط المتابعون بين هذه الصور وبين النجاحات الكبيرة التي حققها صلاح مؤخرًا، حيث كان يواظب على التقاطها مع هدافي مباريات ليفربول في الموسم الذي شهد عودة "الريدز" لمنصات التتويج وحصد لقب الدوري الإنجليزي، وهو ما اعتبره اللاعب تفاؤلًا لبث الروح الجماعية وتحفيز زملائه على التسجيل.

​

من "الأنفيلد" إلى "كان 2025"

​يسعى صلاح من خلال نقل هذه العادة إلى معسكر "الفراعنة" إلى خلق حالة من التكاتف والبهجة بين اللاعبين، فبدلًا من التركيز على مجده الشخصي كصانع ألعاب أو هداف، يضع صلاح زملاءه الهدافين في الواجهة من خلال حساباته المليونية على منصات التواصل الاجتماعي، مما يرفع من معنويات زملائه اللاعبين الذين يضعون بصمتهم في المباريات.



​ويأمل عشاق المنتخب المصري أن تنتهي البطولة بصورة "سيلفي" تاريخية تجمع صلاح بجميع لاعبي المنتخب وهم يحملون الكأس الأفريقية الغائبة عن خزائن الفراعنة منذ عام 2010.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.