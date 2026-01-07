أزمة عاصفة تضرب معسكر منتخب نيجيريا قبل مواجهة الجزائر في ربع نهائي أمم أفريقيا

18 حجم الخط

أفادت تقارير صحفية صادرة عن شبكة BBC العالمية، عن نشوب أزمة حادة داخل معسكر المنتخب النيجيري المشارك في بطولة كأس أمم إفريقيا، حيث هدد اللاعبون بالامتناع عن السفر إلى مدينة مراكش المغربية لخوض مباراة ربع النهائي المرتقبة أمام المنتخب الجزائري.



​تفاصيل الأزمة

​وتأتي هذه الخطوة التصعيدية من قبل اللاعبين احتجاجًا على تأخر صرف المكافآت المالية المستحقة لهم منذ انطلاق البطولة.

وبحسب المصادر، فإن لاعبي "النسور الخضر" لم يتسلموا أي مكافآت فوز حتى اللحظة، رغم الأداء القوي والنتائج المميزة التي حققها الفريق.



​مشوار نيجيريا في البطولة

​يأتي هذا التوتر في وقت حرج جدًا للمنتخب النيجيري الذي يقدم واحدة من أفضل نسخ مشاركاته، حيث نجح الفريق في ​تحقيق 4 انتصارات متتالية في 4 مباريات خاضها حتى الآن.



​مهلة أخيرة قبل السفر

​وحدد اللاعبون يوم الخميس موعدًا نهائيًا للحصول على مستحقاتهم المتأخرة، مشيرين إلى أنهم لن يستقلوا الطائرة المتوجهة إلى مراكش ما لم يتم تسوية الملف المالي بشكل نهائي.



​وحتى الساعة، لم يصدر أي تعليق رسمي من الاتحاد النيجيري لكرة القدم للرد على هذه التهديدات أو لتوضيح أسباب تأخر صرف المبالغ المرصودة للاعبين، وسط مخاوف من تأثر تركيز الفريق قبل القمة الإفريقية المنتظرة.

