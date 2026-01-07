الأربعاء 07 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أزمة عاصفة تضرب معسكر منتخب نيجيريا قبل مواجهة الجزائر في ربع نهائي أمم أفريقيا

نيجيريا
نيجيريا
18 حجم الخط

أفادت تقارير صحفية صادرة عن شبكة BBC العالمية، عن نشوب أزمة حادة داخل معسكر المنتخب النيجيري المشارك في بطولة كأس أمم إفريقيا، حيث هدد اللاعبون بالامتناع عن السفر إلى مدينة مراكش المغربية لخوض مباراة ربع النهائي المرتقبة أمام المنتخب الجزائري.


​تفاصيل الأزمة

​وتأتي هذه الخطوة التصعيدية من قبل اللاعبين احتجاجًا على تأخر صرف المكافآت المالية المستحقة لهم منذ انطلاق البطولة. 

وبحسب المصادر، فإن لاعبي "النسور الخضر" لم يتسلموا أي مكافآت فوز حتى اللحظة، رغم الأداء القوي والنتائج المميزة التي حققها الفريق.


​مشوار نيجيريا في البطولة

​يأتي هذا التوتر في وقت حرج جدًا للمنتخب النيجيري الذي يقدم واحدة من أفضل نسخ مشاركاته، حيث نجح الفريق في ​تحقيق 4 انتصارات متتالية في 4 مباريات خاضها حتى الآن.

​مهلة أخيرة قبل السفر

​وحدد اللاعبون يوم الخميس موعدًا نهائيًا للحصول على مستحقاتهم المتأخرة، مشيرين إلى أنهم لن يستقلوا الطائرة المتوجهة إلى مراكش ما لم يتم تسوية الملف المالي بشكل نهائي.


​وحتى الساعة، لم يصدر أي تعليق رسمي من الاتحاد النيجيري لكرة القدم للرد على هذه التهديدات أو لتوضيح أسباب تأخر صرف المبالغ المرصودة للاعبين، وسط مخاوف من تأثر تركيز الفريق قبل القمة الإفريقية المنتظرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد النيجيري لكرة القدم الاتحاد النيجيري الجزائر المنتخب النيجيري المنتخب الجزائري بطولة كأس أمم أفريقيا أمم إفريقيا مدينة مراكش المغربية

مواد متعلقة

الوداد المغربي يضم رسميا لاعب بولونيا الإيطالي

كاف يستعرض 22 هدفا في دور الـ16 لأمم أفريقيا (فيديو)

من أنفيلد إلى المغرب، سر سيلفي محمد صلاح مع الهدافين بأمم أفريقيا

بالأرقام، من هو أفضل منتخب في أمم إفريقيا نسخة 2025؟
ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

ما بين السيجار والكبريت والفواكه تتعدد أنواع قمر الدين، والأغلى بـ 370 جنيهًا

منتخب مصر يرد على إمكانية توقيع عقوبة ضد حسام حسن بسبب جماهير المغرب

القومي للطفولة يحذر من برنامج مواعدة للأطفال: منحنى خطير يهدد براءة الصغار

آخر تطورات سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

الكهرباء تكشف أسباب توحيد شرائح الاستهلاك بالعدادات الكودية

على غرار برنامج دولة التلاوة، انطلاق مسابقة "قرية التلاوة" غدًا بالغربية

تبادلا السب، ضبط سائق سيارة نقل ذكى أجبر سيدة على النزول ورفض استكمال الرحلة بالخليفة

خدمات

المزيد

66.87 جنيها، سعر الدينار الأردني في البنك الأهلي مساء اليوم الأربعاء

ارتفاع سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

بزيادة 5 جنيهات، ارتفاع جديد في أسعار الكتاكيت واستقرار البط ببورصة الدواجن

سعر كيلو الأرز بالسوق المحلية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«عندي 40 سنة ولسة ما تجوزتش رغم الالتزام بالصلاة والدعاء» فماذا أفعل؟ (فيديو)

هل يجوز صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

ما حكم الشرع فى الأرباح البنكية على الودائع؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية