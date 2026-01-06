بالأرقام، من هو أفضل منتخب في أمم إفريقيا نسخة 2025؟

18 حجم الخط

فرض المنتخب النيجيري نفسه كالقوة الضاربة الأولى في النسخة الحالية من كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب، محققًا طفرة رقمية وتكتيكية جعلته "البعبع" الذي تخشاه كافة المنتخبات، وذلك بعد تأهله الكاسح إلى دور الثمانية.

​اكتساح بالأرقام: نيجيريا في الصدارة

​لم يكتفِ "السوبر إيجلز" بالتأهل فحسب، بل حققوا العلامة الكاملة في جميع مبارياتهم منذ انطلاق البطولة، مسجلين أرقامًا جعلتهم الأفضل في كافة الإحصائيات:

​سلسلة الانتصارات

فاز المنتخب النيجيري في جميع مبارياته (9 نقاط كاملة في المجموعات) ثم اكتساح موزمبيق في دور الـ16.

​القوة الهجومية

يمتلك النسور لقب "الأكثر تسجيلًا" بـ 12 هدفًا حتى الآن، بعد رباعيتهم الأخيرة في شباك موزمبيق.

​الصلابة الدفاعية

يُعد المنتخب النيجيري "الأقل استقبالًا للأهداف"، حيث حافظ على نظافة شباكه في معظم مبارياته، معتمدًا على منظومة دفاعية حديدية.

​لوكمان وتشوكويزي.. "مهندسو" الانتصارات

​خطف الثنائي أديمولا لوكمان وصامويل تشوكويزي الأنظار، حيث تحولا إلى مفاتيح اللعب الأكثر فاعلية في القارة السمراء:

​أديمولا لوكمان: يتربع على عرش "الأكثر مساهمة تهديفية" في البطولة بـ 7 مساهمات (3 أهداف و4 تمريرات حاسمة)، محطمًا أرقامًا قياسية صمدت لسنوات.

​صناعة اللعب: يتشارك لوكمان وتشوكويزي في كونهما "الأكثر صناعة للأهداف"، مما جعل الأطراف النيجيرية مصدر الرعب الأول للمنافسين.

​الطريق نحو النجمة الرابعة

​بهذا الأداء الاستثنائي، أثبتت نيجيريا أنها لم تأتِ للمغرب للمشاركة فقط، بل لاستعادة اللقب الغائب منذ عام 2013. فمع وجود هدافين بوزن فيكتور أوسيمين وصناع لعب بقيمة لوكمان، يبدو أن طريق النسور نحو منصة التتويج بات ممهدًا أكثر من أي وقت مضى.

