الوداد المغربي يضم رسميا لاعب بولونيا الإيطالي

واصل الوداد الرياضي، متصدر ترتيب الدوري المغربي للمحترفين، تحركاته القوية في سوق الانتقالات الشتوية، بإعلانه التعاقد الرسمي مع اللاعب نعيم بيار، اليوم الأربعاء، قادمًا من بولونيا الإيطالي بعقد يمتد لأربعة مواسم ونصف.

الوداد يضم نجم بولونيا

ويُعد نعيم بيار، متوسط ميدان المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة، وبطل العالم للشباب مؤخرًا في تشيلي، خامس صفقات الوداد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد التعاقد مع أيمن الوافي (23 عاما) قادما من لوجانو السويسري، وحكيم زياش في صفقة انتقال حر، ونبيل خالي القادم من الدوري السلوفيني، إلى جانب ضم الدولي الفرنسي السابق وسام بن يدر (35 عاما) في صفقة مجانية.

في المقابل، أجرى الوداد عدة تغييرات في قائمته، إذ سرّح لاعبه أسامة الزمراوي إلى أولمبيك آسفي، وفسخ عقد المخضرم زهير المترجي، كما أعار البرازيلي بيدرينهو إلى الدوري الإماراتي، لإفساح المجال أمام تسجيل الوافدين الجدد.

و بإنجاز صفقة نعيم بيار، ارتفع عدد تعاقدات الوداد خلال الموسم الحالي إلى 24 صفقة، وهو الرقم الأعلى بين أندية الدوري المغربي، ليصل إجمالي الصفقات إلى 52 تعاقدا، منذ تولي آيت منا رئاسة النادي قبل نحو عام ونصف.

