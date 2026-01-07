الأربعاء 07 يناير 2026
تعرف على الجوائز المالية لبطولة كأس السوبر الإسباني

تمنح بطولة كأس السوبر الإسباني مبالغ مالية ضخمة للأندية الأربعة المشاركة، بفضل الاتفاقية المبرمة مع المملكة العربية السعودية، حيث يحصل الاتحاد الإسباني لكرة القدم على إجمالي 51 مليون يورو، يخصص منها 26 مليون يورو لدعم كرة القدم وتطوير دوريات الدرجات الأولى والثانية والثالثة.

 

الجوائز المالية للسوبر الإسباني

في نسخة عام 2026 من كأس السوبر الإسباني في السعودية، يحصل قطبا الكرة الإسبانية، ريال مدريد بقيادة تشابي ألونسو وبرشلونة بقيادة الألماني هانسي فليك، على الحصة الأكبر بمبلغ ثابت قدره ستة ملايين يورو لكل منهما نظير المشاركة فقط.

وفي المقابل، ضمن أتلتيكو مدريد الحصول على أكثر من مليوني يورو، كما أن حصة أتلتيك بلباو قريبة من هذا الرقم، بعد زيادة القيمة الإجمالية التي حصل عليها في نسخة 2025 من كأس السوبر، والتي بلغت مليون و800 ألف يورو.

وبجانب المبالغ الثابتة، تمنح البطولة مكافآت إضافية، إذ يحصل البطل على مليوني يورو، مقابل مليون و500 ألف يورو للوصيف، فيما يحصل الخاسران في الدور قبل النهائي على جائزة تقترب من مليون يورو، وفقا ل لصحيفة "ماركا" الإسبانية

 

