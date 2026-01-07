بشير التابعي: الروح ومصطفى محمد يمنحان منتخب مصر التفوق أمام كوت ديفوار

18 حجم الخط

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن تواجد مصطفى محمد في خط هجوم منتخب مصر يمثل إضافة قوية للفريق، لما يمتلكه من خبرات وإمكانيات كبيرة تجعله عنصرًا مؤثرًا في المواجهات الكبرى.

منتخب مصر يمتلك أفضلية تاريخية أمام كوت ديفوار

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويُذاع على قناة «cbc»، إن منتخب مصر يجيد التعامل مع المنتخبات الأفريقية أصحاب البنية البدنية القوية، مشددًا على أن الفراعنة يمتلكون أفضلية تاريخية أمام منتخب كوت ديفوار.

وأضاف أن المنتخب الوطني يتمتع بروح قتالية عالية في أمم إفريقيا 2025، وأصبح قادرًا على التسجيل حتى الدقائق الأخيرة من المباريات، وهو ما يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب الأفيال.

بشير التابعي، فيتو

بشير التابعي يتوقع تشكيل مصر أمام كوت ديفوار

وتحدث التابعي عن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر، حيث رشح وجود محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه ياسر إبراهيم ورامي ربيعة، إلى جانب محمد هاني وأحمد فتوح في الجبهتين، مع مروان عطية وحمدي فتحي في وسط الملعب، وفي الخط الأمامي الثلاثي محمد صلاح، وعمر مرموش، ومصطفى محمد.

واختتم نجم الزمالك السابق تصريحاته بتمنيه أن يقوم المدير الفني حسام حسن بتعديل طريقة اللعب، مع ضرورة توظيف حمدي فتحي في وسط الملعب بدلًا من إشراكه في خط الدفاع، من أجل تحقيق التوازن المطلوب خلال المباراة.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

تقام مباراة منتخب مصر المقبلة أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025، يوم السبت المقبل 10 يناير، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

تنقل مباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم إفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

وسوف يتم بث مباراة مصر وكوت ديفوار عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.