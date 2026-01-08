بعد قرار الرئيس بفض الدور السادس، مجلس النواب 2026 يستعد للانعقاد الأسبوع المقبل

18 حجم الخط

نشرت اليوم الخميس، الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية رقم 11 لسنة 2026، بفض دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

فض دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب الحالي

ونص قرار رئيس الجمهورية، على أنه بعد الاطلاع على الدستور، واللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، وبعد موافقة مجلس النواب، يُفض دور الانعقاد اعتبارًا من يوم الخميس 19 رجب سنة 1447 هجرية، الموافق 8 يناير سنة 2026 ميلادية.

على جانب آخر، انتهت الأمانة العامة لمجلس النواب، حتى الثلاثاء الماضي من تسليم 494 نائبًا من النواب السابق إعلان فوزهم من الهيئة الوطنية للانتخابات، كارنيهات العضوية وقاموا باستيفاء كافة بيانات العضوية.

ومن المقرر أن تستأنف الأمانة العامة استقبال النواب الجدد الفائزين في الدوائر الملغاة، وكذلك المقرر إعلان تعيينهم بقرار رئيس الجمهورية، الأحد المقبل.

ويترقب مجلس النواب الجديد 2026، صدور قرار جمهوري بالدعوة للانعقاد ليبدأ أعماله دستوريًّا في 12 يناير 2026، عقب قرار رئيس الجمهورية، بانتهاء الفصل التشريعي الحالي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

موعد انتهاء مجلس النواب الحالي وبدء أعمال الجديد

يأتي ذلك عملًا بحكم المادة 106 من الدستور والتي تنص على: مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.

تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد

ويعقد مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية من مقره في العاصمة الجديدة، حيث يترأسها أكبر الأعضاء سنا، يعاونه 2 من أصغر الأعضاء سنا، وتشهد أداء اليمين الدستورية.

وتنص المادة 276 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم.

ويتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعي، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.

أداء اليمين الدستورية قبل مباشرة العمل في مجلس النواب

ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ضوابط أداء اليمين الدستورية في مجلس النواب 2026

يبدأ بأداء هذه اليمين رئيس السن والعضوان المعاونـان ثم باقى الأعضاء عضوًا عضوا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء, ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة.

وفي حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأي سبب من الأسباب لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية.

ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه.

ويجوز أن يسمح المجلس فى المدة التى يقررها لكل مترشح، أن يُعَرِف بنفسه، إذا طَلب ذلك.

وتنتهى مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.

وعقب الانتهاء من أداء اليمين الدستورية، يدعو رئيس السن، الأعضاء لانتخاب رئيس مجلس النواب، للفصل التشريعي الثالث.

انتخاب رئيس جديد ووكيلين لـ مجلس النواب

وعقب إعلان انتخاب رئيس مجلس النواب، والوكيلين، يتولى الرئيس الجديد، إدارة الجلسة، والتي يدعو خلالها إلى تشكيل اللجان النوعية، وانتخاب هيئات مكاتبها، لينطلق بعدها المجلس في مباشرة مهامه التشريعية والرقابية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.