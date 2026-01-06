الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

لوكمان يعلق على شجاره مع أوسيمين: الأهم وحدتنا

لوكمان واوسيمين
لوكمان واوسيمين
18 حجم الخط

سعى النجم النيجيري أديمولا لوكمان إلى تهدئة الأجواء داخل معسكر "النسور الخضر"، بعد المشادات الكلامية التي رصدتها عدسات الكاميرات بينه وبين زميله فيكتور أوسيمين خلال مواجهة منتخب موزمبيق في دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

​تفاصيل الأزمة داخل الملعب

شهدت المباراة حالة من التوتر الواضح بين الثنائي الهجومي الأبرز في نيجيريا، حيث ظهر أوسيمين منفعلًا في إحدى الكرات، متبادلًا كلمات حادة مع لوكمان أمام أنظار الجماهير، مما أثار مخاوف النقاد حول وجود انقسامات داخل غرف ملابس المنتخب النيجيري.

 

​تصريحات لوكمان: "العاطفة غلبتنا"

​وفي تصريحات صحفية عقب تدريبات المنتخب، قلل لوكمان من شأن الواقعة، مؤكدًا أن ما حدث لا يتعدى كونه "حماس ملاعب". 

وقال لوكمان: ​"في كرة القدم، العاطفة والرغبة في الفوز أحيانًا تدفعنا للانفعال.. لحظات كهذه تحدث بين الإخوة، لكنها لا تغير أبدًا من تماسكنا واتحادنا كفريق".

​وأضاف نجم أتالانتا الإيطالي: "أنا وفيكتور (أوسيمين) صديقان مقربان قبل أن نكون زملاء، وهدفنا الأول والأخير هو رفع علم نيجيريا.

​رسالة للجماهير: "لا تقلقوا، نحن متحدون أكثر من أي وقت مضى، وتركيزنا الآن منصب بالكامل على الأدوار الإقصائية."

​من جانبه، أكد الجهاز الفني للمنتخب النيجيري أن الواقعة تم احتواؤها فور صافرة النهاية، مشيرًا إلى أن "الروح القتالية" التي يتمتع بها اللاعبون هي محركهم الأساسي في البطولة، شريطة أن تبقى في إطار الاحترام المتبادل.

الجهاز الفني للمنتخب النيجيري أديمولا لوكمان المنتخب النيجيري دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا دور المجموعات فيكتور اوسيمين كأس أمم أفريقيا عدسات الكاميرات نيجيريا

