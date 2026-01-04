مفارقة غريبة، منتخب مالي يصعد لربع نهائي كأس أمم إفريقيا بلا فوز

18 حجم الخط

نجح منتخب مالي في تحقيق مفاجأة كبرى بعد إقصائه منتخب تونس وخطف بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، رغم عدم تسجيل أي فوز منذ انطلاق البطولة القارية.

الأرقام الصفرية للانتصارات لم تمنع "النسور" من التألق في اللحظات الحاسمة، مستفيدين من خبرة لاعبيهم وقدرتهم على إدارة المباريات، وهو ما ظهر بشكل واضح في مواجهة تونس على وجه الخصوص.

منتخب مالي يبلغ ربع نهائي كأس أمم أفريقيا بلا أي فوز

بدأت مغامرة مالي في المجموعة الأولى مع المغرب وجزر القمر وزامبيا، وتعادل الفريق مع زامبيا 1-1، ثم مع المغرب 1-1، وختم دور المجموعات بالتعادل 0-0 مع جزر القمر، لينتقل إلى ثمن النهائي بـ3 نقاط فقط.

واجه المنتخب المالي نظيره تونس في مباراة ثمن النهائي، التي انتهت 1-1 في الوقت الأصلي. وسجل لاسين سينايوكو هدف التعادل في الدقيقة 90+7، ليقود فريقه إلى ركلات الترجيح، حيث ابتسم الحظ للنسور الماليين 3-2.

سينايوكو سجل كل أهداف مالي في أمم أفريقيا 2025

سينايوكو كان اللاعب الوحيد تقريبا الذي سجل أهداف الفريق الأربعة في أمم أفريقيا، منها مرتان من ركلات حاسمة، ما يعكس دوره الحاسم في استمرار مالي رغم محدودية فعالية خط الهجوم.

واعتمد منتخب مالي على الانضباط الدفاعي واللعب المنظم، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة. حتى الآن، لم تهتز شباك الفريق إلا 3 مرات، فيما سجل 4 أهداف، كلها بواسطة سينايوكو، ما يعكس التوازن الدفاعي للفريق.

مهمة صعبة تنتظر مالي أمام السنغال في ربع النهائي

في ربع النهائي، ينتظر الفريق اختبار صعب أمام السنغال، حيث سيواجه "أسود التيرانجا" في مباراة ستحدد مصيره في كأس أفريقيا 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.