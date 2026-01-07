الأربعاء 07 يناير 2026
محافظ الإسماعيلية يزور عددا من الكنائس لتقديم التهنئة بأعياد الميلاد

هنأ اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، أقباط محافظة الإسماعيلية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك خلال زيارته لعدد من كنائس المحافظة، برفقة الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، واللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، والمهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، والمهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية. 

 

 كما رافقه أيضا الشيخ عبد الخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، والشيخ أشرف السعيد مدير إدارة الوعظ بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، ولفيف من مشايخ الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وعدد من النواب بمحافظة الإسماعيلية ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة وجامعة قناة السويس. 

زيارة كنيسة الأنبا بيشوي 

استهل محافظ الإسماعيلية ومرافقوه جولتهم، بزيارة كنيسة الأنبا بيشوي "مطرانية الأقباط الأرثوذوكس"، بحي ثالث الإسماعيلية بمنطقة الشيخ زايد، مقدمًا التهنئة بعيد الميلاد المجيد للأنبا سارافيم مطران الأقباط الأرثوذوكس بالإسماعيلية وتوابعها.   

زيارة الكنيسة الإنجيلية 

واختتم محافظ الإسماعيلية جولته، بزيارة الكنيسة الإنجيلية بحي أول الإسماعيلية بشارع أم كلثوم، مقدمًا التهنئة للدكتور أيمن سامي راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية وتوابعه، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وحدة الشعب المصري 

وخلال كلمته للتهنئة أكد "أكرم" أن المصريين دائمًا ما يثبتوا أنهم نسيج واحد خاصة في الأعياد، حيث يحتفل المصريين جميعًا بالأعياد ولا فرق بين مسلم ومسيحي، موجهًا التهنئة لمواطني الإسماعيلية جميعًا بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والعام الميلادي الجديد، متمنيًا أن يكون عام خيرًا ونماءً على المصريين جميعًا، وأن تواصل مصر بسواعد شعبها مسلمين وأقباط ثورة التنمية والتعمير والازدهار، مؤكدًا أننا جميعًا نعمل على رفعة وطننا ككيان واحد له تاريخه وعراقته ونسعى لمستقبل يحمل الخير لنا جميعًا، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

