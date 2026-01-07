"أصول الدين بالقاهرة" تناقش رسالة دكتوراة عن نظرية التطور وعلاقتها بالأديان السماوية

18 حجم الخط

تناقش كلية أصول الدين بالقاهرة بجامعة الأزهر الشريف الإثنين المقبل رسالة الدكتوراة المقدَّمة من الباحث محمد عبد الرحمن محمد الحافظ النحوي، بقسم العقيدة والفلسفة، والتي تتناول موضوعًا فكريًّا معاصرًا بعنوان: «نظرية التطور وأصل الأنواع بين الجامعات الغربية – السوربون وأكسفورد نموذجًا – وصلتها بالأديان الثلاثة: دراسة مقارنة»، وذلك بمدرج الإمام الذهبي بمقر كلية أصول الدين بالقاهرة، بحضور نخبة من الأساتذة والباحثين والمتخصصين في مجالات العقيدة والفلسفة والفكر الإسلامي.

«أصول الدين بالقاهرة» تناقش رسالة دكتوراة حول نظرية التطور وعلاقتها بالأديان السماوية

وتتكوَّن لجنة المناقشة والحكم من عدد من كبار العلماء وأساتذة الجامعة، برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور حسن محمود الشافعي، عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس اتحاد مجامع اللغة العربية، ومدير مركز الإمام الأشعري، ويشارك في عضوية اللجنة سعادة الأستاذ الدكتور سيد يكرى أحمد عبد اللطيف، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب وأستاذ علم الأجنة التجريبي وتقنيات التكاثر بكلية العلوم بالقاهرة، بوصفه مناقشًا خارجيًا.



كما تضم اللجنة كلًّا من الأستاذ الدكتور محمد يسري جعفر، أستاذ العقيدة والفلسفة بالكلية، وعضو مجلس أمناء مركز الإمام الأشعري، وعضو اللجنة الدائمة للترقيات، مشرفًا أصليًا على الرسالة، وفضيلة الأستاذ الدكتور رجب محمود خضر، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالقاهرة، مشرفًا مشاركًا.

الدور العلمي والفكري الذي تضطلع به جامعة الأزهر الشريف

وتأتي هذه المناقشة في إطار الدور العلمي والفكري الذي تضطلع به جامعة الأزهر الشريف في دراسة القضايا الفكرية المعاصرة، ومقاربتها دراسةً علميةً نقديةً، تجمع بين المنهج الأكاديمي الرصين والمرجعية الدينية، بما يسهم في إثراء البحث العلمي وتعميق الحوار حول الإشكاليات الفلسفية والعلمية ذات الصلة بالعقيدة والأديان.

