نائب محافظ الإسماعيلية: وحدة الشعب المصري عقيدة ثابتة لا تتغير

18 حجم الخط

أكد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، أهمية تعزيز قيم الوحدة الوطنية والمحبة بين جميع أبناء الشعب المصري.

علاقات المحبة والألفة تجمع المصريين

وأشار نائب محافظ الإسماعيلية إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد، وإنما هي ثوابت في عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال.

جانب من قداس عيد الميلاد بالإسماعيلية، فيتو

جانب من قداس عيد الميلاد بالإسماعيلية، فيتو

جانب من قداس عيد الميلاد بالإسماعيلية، فيتو

قداس عيد الميلاد

جاء ذلك خلال حضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، مساء قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي "مطرانية الأقباط الأرثوذوكس بالإسماعيلية، وتوابعها" بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث الإسماعيلية، مقدمًا التهنئة لأقباط الإسماعيلية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

جانب من قداس عيد الميلاد بالإسماعيلية، فيتو

جانب من قداس عيد الميلاد بالإسماعيلية، فيتو

جانب من قداس عيد الميلاد بالإسماعيلية، فيتو

أبرز الحضور خلال القداس

وجاء ذلك بحضور النائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب، النائبة ماري جمال عضو مجلس النواب، السيد أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وممثلي القوى السياسية بالإسماعيلية.

وخلال القداس، قدَّم نائب المحافظ التهنئة للأنبا سارافييم مطران الأقباط الأرثوذكس بالإسماعيلية وتوابعها ولأقباط الإسماعيلية.

تأتي هذه المشاركة في إطار حرص محافظة الإسماعيلية على مشاركة الأخوة الأقباط احتفالاتهم بالمناسبات الدينية، تأكيدًا على العلاقات الوطيدة التي تجمع بين جميع أطياف المجتمع المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.