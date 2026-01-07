الأربعاء 07 يناير 2026
نائب محافظ الإسماعيلية: وحدة الشعب المصري عقيدة ثابتة لا تتغير

جانب من قداس عيد
جانب من قداس عيد الميلاد بالإسماعيلية، فيتو
أكد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، أهمية تعزيز قيم الوحدة الوطنية والمحبة بين جميع أبناء الشعب المصري. 

حفاظا على الثروة الحيوانية، بيطري الإسماعيلية تواصل جهودها التوعوية

محافظ الإسماعيلية يتابع خطة مديرية الشئون الصحية خلال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

علاقات المحبة والألفة تجمع المصريين

وأشار نائب محافظ الإسماعيلية إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد، وإنما هي ثوابت في عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال.

قداس عيد الميلاد

جاء ذلك خلال حضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، مساء قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي "مطرانية الأقباط الأرثوذوكس بالإسماعيلية، وتوابعها" بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث الإسماعيلية، مقدمًا التهنئة لأقباط الإسماعيلية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

أبرز الحضور خلال القداس 

وجاء ذلك بحضور النائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب، النائبة ماري جمال عضو مجلس النواب، السيد أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وممثلي القوى السياسية بالإسماعيلية. 

 

وخلال القداس، قدَّم نائب المحافظ التهنئة للأنبا سارافييم مطران الأقباط الأرثوذكس بالإسماعيلية وتوابعها ولأقباط الإسماعيلية.

 

تأتي هذه المشاركة في إطار حرص محافظة الإسماعيلية على مشاركة الأخوة الأقباط احتفالاتهم بالمناسبات الدينية، تأكيدًا على العلاقات الوطيدة التي تجمع بين جميع أطياف المجتمع المصري.

الجريدة الرسمية