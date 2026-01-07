المجلس الأكاديمي لجامعة الإسماعيلية الأهلية يناقش ضوابط العملية التعليمية

18 حجم الخط

عقد المجلس الأكاديمي لـجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية اجتماعًا لمناقشة عدد من الملفات الأكاديمية والتنظيمية المرتبطة بسير العملية التعليمية والامتحانية، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

حرص الجامعة على ضمان جودة التعليم

جاء ذلك في إطار حرص الجامعة على تحقيق الانضباط الأكاديمي وضمان جودة العملية التعليمية، تحت إشراف عام من الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

استعراض أبرز التعليمات التي تم تنفيذها

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، عددًا من التعليمات والتوجيهات المتعلقة بضوابط حسن سير العملية التعليمية.

الالتزام بالقواعد المنظمة للعملية الامتحانية

مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مع التشديد على الانضباط داخل اللجان، وضمان الشفافية والدقة في جميع الإجراءات الأكاديمية.

المشاركون باجتماع المجلس

شهد المجلس مشاركة كل من الدكتورة غادة حداد، عميد قطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتورة سهير أبو عيشة، أمين عام الجامعة الأهلية، إلى جانب منسقي البرامج بالكليات، حيث ناقش المجلس سير العملية الامتحانية، والتشديد على سرية أعمال الكنترولات، مع عرض تشكيل الكنترولات المختلفة وتقسيم العمل داخلها بما يضمن حسن الأداء وسلامة الإجراءات.

و أشار نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية إلى أن مجلس الجامعات الأهلية أقر التدريب الإجباري لطلاب الامتياز بكلية الصيدلة، بما يسهم في رفع كفاءة الخريجين وربط الجوانب النظرية بالتطبيق العملي.

استعراض نظام استرداد المصروفات الدراسية

واستعرض الدكتور عادل حسن كذلك نظام استرداد المصروفات الدراسية، حيث تقرر خصم 10% قبل بداية الدراسة، وخصم 50% بعد الشهر الأول، وفي حالة قبول الطالب بإحدى الكليات العسكرية يتم خصم 10% فقط من المصروفات.

وناقش المجلس إجراءات الانضباط والسلوكيات داخل لجان الامتحانات، مع التأكيد على تطبيق اللوائح المنظمة لذلك، بما يحقق بيئة امتحانية عادلة ومنضبطة.

كما تطرق الاجتماع إلى الالتماسات المقدمة من الطلاب، حيث تمت الموافقة على منح تخفيض بنسبة 50% للطالب المتوفى عائلُه أثناء سنوات الدراسة، إلى جانب الإعلان عن النسب المحددة لأسر مصابي العمليات الحربية، في إطار البعد الإنساني والاجتماعي الذي تحرص الجامعة على ترسيخه.

واستعرض المجلس نتائج الدورات العسكرية للطالبات، والتي بلغ عددها دورتين، كما أعلن مواعيد سداد مصروفات الفصل الدراسي الثاني، على أن يتم تطبيق غرامة تأخير بنسبة 5% خلال الفترة من 23 فبراير وحتى 2 مارس، وترتفع إلى 10% اعتبارًا من 3 مارس.

واختتم المجلس الأكاديمي اجتماعه ببدء مناقشة الموضوعات المقدمة من الكليات المختلفة، تمهيدًا لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، بما يدعم انتظام العملية التعليمية ويحقق مصلحة الطلاب والجامعة.

