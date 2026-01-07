الأربعاء 07 يناير 2026
جامعة الإسماعيلية الأهلية تستعرض حصاد أنشطتها الطلابية لعام 2025

الدكتور عادل حسن
الدكتور عادل حسن المشرف العام لجامعة الإسماعيلية الجديدة
​أعلنت جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية عن التقرير الختامي لحصاد الأنشطة الطلابية لعام 2025، والذي كشف عن طفرة كبيرة في معدلات المشاركة الطلابية وتنوع الفعاليات المنفذة. 

مدير أوقاف الإسماعيلية يشهد ختم القرآن ببرنامج «صحح قراءتك»

نائب محافظ الإسماعيلية: وحدة الشعب المصري عقيدة ثابتة لا تتغير

حصاد حافل لعام منقضي

يأتي هذا الحصاد تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وبإشراف عام من  الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، وبمتابعة تنفيذية من الدكتور محمد عبد الهادي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة. 

عدد الطلاب الجدد المشاركين بالأنشطة 

​وأظهرت المؤشرات الرقمية للتقرير نجاح الجامعة في استقطاب 3957 طالبًا وطالبة للمشاركة في 66 نشاطًا مختلفًا على مدار العام، حيث تصدر قطاع الأسر والاتحادات الطلابية المشهد كأكثر القطاعات جذبًا للطلاب بواقع 1539 مشاركًا من خلال 17 نشاطًا، يليه النشاط العلمي الذي استوعب 705 طلاب عبر 9 أنشطة متخصصة، مما يعكس اهتمام طلاب الجامعة الأهلية بدمج الجوانب الأكاديمية بالمهارات البحثية والابتكارية، ​وفيما يخص التنوع الثقافي والرياضي، شهد النشاط الثقافي مشاركة 535 طالبًا في 8 فعاليات متنوعة، بينما سجل النشاط الرياضي تنفيذ 14 نشاطًا بمشاركة 326 طالبًا. 

مراعاة الجانب الاجتماعي للطلاب 

كما أولت الجامعة اهتمامًا كبيرًا بالجانب الاجتماعي الذي استقطب 402 طالب في 11 نشاطًا، إلى جانب قطاع الجوالة والخدمة العامة الذي شارك فيه 265 طالبًا عبر نشاطين مركزيين، وصولًا إلى النشاط الفني الذي ضم 185 مشاركًا من خلال 5 أنشطة إبداعية.

​وتعكس هذه الأرقام الرؤية الاستراتيجية لإدارة جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية في بناء شخصية الطالب وصقل مهاراته القيادية والاجتماعية، حيث تسعى الجامعة لتوفير بيئة تعليمية متكاملة لا تقتصر على القاعات الدراسية فحسب، بل تمتد لتشمل كافة المجالات التي تساهم في تخريج كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على الإبداع والقيادة في مختلف المحافل المحلية والدولية.

