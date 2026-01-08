الخميس 08 يناير 2026
الصحة: "زايد التخصصي" ينجح في إجراء جراحة معقدة

مستشفى زايد التخصصي
أكد  الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصي أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة المصرية أن العيادات الخارجية بالمستشفى استقبلت حالة لمريضة بعمر ٢٤ عاما  تعاني من آلام حادة وامتلاء شديد بالجزء العلوي من البطن وصعوبة في ممارسة الحياة بصورة طبيعية وبعد مناظرتها بالعيادات الخارجية من قبل أطباء الجراحة العامة تقرر إجراء عدد من  الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة المقطعية.

الأشعة أثبتت وجود كيس دموي كبير بالطحال بحجم 10 في 20 سنتيمتر

وأوضح أن الأشعة بينت وجود كيس دموي كبير بالطحال بحجم ١٠ في ٢٠ سنتيمتر عرضة للانفجار وإمكانية حدوث نزيف شديد مما يشكل خطورة بالغة على حياة المريضة.
 

وفي سياق متصل، أشار "جودة" إلى أنه قد تقرر تشكيل الفريق الجراحي من أطباء الجراحة بقيادة الدكتور علي الأبيض استشاري الجراحة العامة وجراحات المناظير المتقدمة وفريق التخدير بقيادة الدكتور أحمد كريم - أستاذ واستشاري التخدير، حيث تم تحضير المريضة ودخولها لغرفة العمليات.

و أفاد "الأبيض" أنه قد تم عمل استكشاف بالبطن ليتم خلال فصل لكافة الأوعية الدموية المغذية للطحال وإفراغ كامل للكيس الدموي بمقدار لتر ونصف، ومن ثم تم استئصال الكيس الدموي والطحال في جراحة دقيقة ومعقدة استغرقت قرابة ساعتين باستخدام المنظار الجراحي المتقدم ودون أي شق جراحي، لتخرج بعدها المريضة  بحالة طبية مستقرة لإحدى غرف القسم الداخلي  وتغادر المستشفى خلال ٤٨ ساعة للمتابعة بالعيادات الخارجية. 

وقد أجريت الجراحة بالكامل على نفقة الدولة ودون تحمل المريض لأية نفقات مالية.

الصحة: تقديم 1.7 مليون خدمة طبية بالوادي الجديد خلال 2025

وكيل الصحة بالدقهلية: لدينا 799 سرير عناية ومدة الانتظار ساعتان فقط

توجه الدكتور صلاح جودة مدير عام بخالص الشكر والتقدير للفريق الطبي والتمريض والفريق المعاون على أدائهم المتميز  

