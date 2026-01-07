نيابة الجيزة تستكمل تحقيقاتها بواقعة سب الفنانة منى هلا أثناء خلاف مروري

18 حجم الخط

تستكمل نيابة الجيزة تحقيقاتها في اتهام الفنانة منى هلا لقائد سيارة ملاكي بسبها أثناء سيرها على الطريق، بسبب خلاف بينهما على أولوية المرور ثم محاولته الانحراف بسيارته على سيارتها.

وترصد فيتو عقوبة السب والقذف طبقًا للقانون تزامنا مع واقعة سب الفنانة منى هلا:

تقول شيرين محفوظ المحامية بالنقض، إن المادة 306 مكرر في قانون العقوبات تنص على: كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبيَّنة بالمادة (١٧١) غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

وأشارت محفوظ إلى أنه يعاقب القانون المخالفين بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى على وجْه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل فى طريق عام أو مكان مطروق، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش حياء الأنثى قد وقع عن طريق التليفون.

وفي وقت سابق، طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة لبيان ملابساتها، والاستعلام عن أرقام السيارة التي قدمتها الفنانة منى هلا بمحضر الشرطة، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث.

تفاصيل خلاف مروري بين الفنانة منى هلا وقائد سيارة

وكانت الفنانة منى هلا قد تقدمت ببلاغ للمقدم مصطفى عرفة رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر، اتهمت فيه شخصا بالاعتداء عليها بالسب خلال قيادتها سيارتها، بسبب خلاف على أولوية المرور.

وأضافت أن المتهم ضايقها خلال القيادة، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق، التي أصدرت قراراتها السابقة.

