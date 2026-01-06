الثلاثاء 06 يناير 2026
النيابة تحقق في حريق مخزني خردة ببولاق أبو العلا

كشفت المعاينة الأولية التي أجرتها جهات التحقيق في حريق مخزني خردة بمنطقة بولاق أبو العلا، عن عدم وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، وقررت النيابة العامة انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، وطلب تحريات المباحث حول ملابساته، والتصريح بدفن المخلفات بعد الانتهاء من الفحص.

وأفادت المعاينة بأن الحريق اندلع داخل مخزنين للخردة وقطع غيار سيارات مستعملة، على مساحة تقدر بنحو 50 مترًا، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من محاصرة النيران وقطع خطر الامتداد إلى الأماكن المجاورة، مع تنفيذ أعمال الإطفاء والتبريد بالكامل.

وأكدت الجهات المختصة أن الحريق لم يسفر عن وجود مصابين أو محتجزين، ولم تُسجل أي خسائر بشرية جراء الواقعة.

وكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة قد سيطرت على الحريق فور تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا بنشوبه داخل مخزني خردة بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، حيث تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على النيران.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمنع امتداد ألسنة اللهب إلى العقارات المجاورة، مع استمرار أعمال التبريد لضمان عدم تجدد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

 

الحماية المدنية


وقالت إدارة الحماية المدنية، إنه قد تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التي تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدورى على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق.

ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

ويتم تركيب نظام الإنذار الأتوماتيكى أو التلقائى فى المبانى، وتستخدم أنظمة الإنذار الأتوماتيكية فى الأماكن والقاعات التى تتزايد احتمالات حدوث الحرائق بها وما قد تنجم عنه من خسائر.

وتعمل أجهزة الإنذار الأتوماتيكية حال وقوع حريق على اختصار الفترة الزمنية الواقعة بين لحظة وقوع الحريق ولحظة اكتشافه ما يفسح المجال أمام سرعة التدخل وفعالية عمليات المكافحة والسيطرة على الحريق وبالتالى تقليل حجم الخسائر الناجمة عنه.

الجريدة الرسمية