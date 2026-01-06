الثلاثاء 06 يناير 2026
تفاصيل اتهام شاب لمستشفى بأكتوبر بالتسبب في وفاة شقيقه

التحقيق في الواقعة
تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام شاب مستشفى بأكتوبر بالتسبب في وفاة شقيقه، المصاب بالفشل الكلوي، وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حزب الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث. 

وانتقل فريق من النيابة العامة ولجنة من العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالجيزة، إلى المستشفى لمعاينتها، والاستماع لأقوال شهود العيان في الحادث، للتأكد من وجود شبهة إهمال من عدمه. 

تداول مقطع فيديو لشاب توفي شقيقه بفشل كلوي ونزيف بالمخ

وكان أحد الشباب اتهم في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، مستشفى شهير بالتسبب في وفاة شقيقه مريض كلى.

وقال الشاب بمقطع الفيديو المنشور: إن شقيقه مريض مصاب بفشل كلوي وجلطة بالمخ، والفريق الطبي بالمستشفى على علم بذلك، حيث كان يجري جلسة غسيل كلى وقام الفريق الطبي بوضعه على الجهاز لمدة تزيد عن 4 ساعات وتركوه لمشاهدة مباراة المنتخب المصري.

وأكد الشاب خلال الفيديو، أنه ذهب لزيارة شقيقه ليتفاجأ بمشهد صادم: "شوفت الجهاز بيصفر وأخويا ميت على الجهاز وهما برا بيتفرجوا على الماتش موقفين شوية عيال من المعهد ودبلوم على حالات خطر زي دي، وعارفين إن عنده جلطة وسابوه يغسل كلى دون متابعة. 

وتفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شاب يتهم أحد المستشفيات الشهيرة بمدينة السادس من أكتوبر بالتسبب في وفاة شقيقه، نتيجة إهمال طبي جسيم أثناء تلقيه العلاج.

