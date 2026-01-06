الثلاثاء 06 يناير 2026
حوادث

استدعاء أسر جثتي شاب وفتاة عثر عليهما داخل شقة سكنية بالتجمع

أمرت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، باستدعاء أسرتي شاب وفتاة بعد العثور عليهما داخل شقة سكنية بمنطقة التجمع، وذلك للاستماع لأقوالهم ومعرفه تفاصيل ملابسات الواقعة.

وبمناظرة الجثث وجد أنها خالية من الإصابات الظاهريّة، مع وجود رغاوي بيضاء أعلى الفم، وكلفت النيابة الطب الشرعي بإجراء تقرير الصفة التشريحية  لبيان السبب الحقيقي وراء الوفاة.

وأضافت التحريات أن المتوفيين استأجرا الشقة منذ فترة ولا تربطهما أي علاقة قرابة، وأنهما على علاقة غير شرعية.

العثور على جثتين داخل شقة بالتجمع

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثتين داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

بالفحص تبين العثور على جثة "مريم. ف" 26 سنة، مقيمة بمصر الجديدة، و"مصطفى. م" 28 سنة، مقيم بمنطقة حدائق القبة، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقول شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث لفحص المترددين على العقار.

وأكد الجيران أن المتوفيين كانا يقيمان فى الشقة منذ فترة طويلة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

