قرار جديد ضد عامل متهم بالتعدي على شخص بسبب الخلاف على أولوية المرور

قرار جديد ضد عامل
قرار جديد ضد عامل متهم بالتعدي على شخص
أمرت نيابة عين شمس، باستعجال تفريغ كاميرات المراقبة لعامل توصيل متهم بالتعدي على شخص بسبب خلاف على أولوية المرور بعين شمس وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

 

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات الواقعة، حيث تبين أن الشاكي، مقيم بالقاهرة، تضرر من عامل التوصيل بسبب خلاف نشب بينهما حول أولوية المرور، ما أدى إلى إحداث تلفيات بالزجاج الخلفي للسيارة ملكه. 

وتم تحديد وضبط المتهم، وبحوزته الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة، وسارية التراخيص، وأقر بحدوث المشاجرة الكلامية التي تطورت لإحداث التلفيات المشار إليها.

وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

عقوبة استعراض القوة والتهديد بالعنف
وحسب القانون في المادة 375 مكرر: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بكل من فعل الآتي:

استعراض القوة أو لوح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ.

