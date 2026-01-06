أنا مش هتحاسب على الضيف اللي معايا، رد شاكر محظور على الإيحاءات المخلة بفيديوهات التيك توك

18 حجم الخط

كشفت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، رد التيك توكر شاكر محظور دلوقتي، على وجود فيديوهات تضمن إيحاءات مخلة مع ضيوفه على التيك توك، خلال اعترافات محمد شاكر بإدارته الكاملة لحساباته على منصات التواصل الاجتماعي، موضحًا أن هدفه كان تحقيق نسب مشاهدات مرتفعة وزيادة الأرباح، دون قصد الإساءة إلى القيم الأسرية أو المجتمع.

وأوضح شاكر محظور خلال أقواله: " أنا مش هتحاسب على الضيف اللي قرر يدخل معايا

بكامل إرادته".

وأضاف شاكر محظور: على فكرة الناس ممكن تطلب تدخل معايا لايف، بس أنا قافل الخاصية علشان ما اضمنش مين اللي عاوز يدخل معايا وهيقول ايه؛ لأن في الأول والآخر أنا محتوة الفيديوهات بتاعتي اجتماعي كوميدي.. وفي خاصية تانية اسمها اختيار عشوائي، ساعات بدخل مع ناس طالعين لايف في نفس الوقت، وممكن جدا ما اعرفهومش ولما حد بيقول كلام ذو معني إباحي أو خارج عن حدود الأدب بقفل اللايف أو بخرج منه وحصل قبل كده ده ”.

لايف برو بروفيشنال

وأكد محظور خلال التحقيقات “ أنا باخد ٥٠ في المئة من قيمة هدايا الداعمين على منصة التيك توك ومش ٧٠ في المئة زي المبتدئين، لأن تيك توك مصنف لايفاتي ببرو بروفيشنال وعلشان كدة قيمة ربحي من التيك توك أعلى ”.

البلوجر شاكر: “الحشيش للتعاطي بقصد التفاريح”

وتعود الواقعة إلى ضبط شاكر محظور في منطقة التجمع الأول وبحوزته مواد مخدرة وسلاح غير مرخص، ليواجه بذلك اتهامات مركبة تجمع بين إساءة استخدام الإنترنت وحيازة المخدرات والأسلحة، وهو ما يضعه تحت طائلة القانون.

ونفى البلوجر شاكر نشره أي محتوى مخل، قائلًا: “عمري ما قلت كلمة عيب في لايفاتي ولما كنت بلاقي حد هيتجاوز كنت بوقفه عند حده”.

وأضاف البلوجر شاكر أن أحد منافسيه هو من حاول الإيقاع به، وقد يكون قد وضع له السلاح في السيارة نافيًا صلته به، مشيرًا إلى أنه يتعاطى مخدر الحشيش من باب التفاريح.

وعن مصادر دخله، أكد أنه لا يعمل وأن ما يجنيه هو من خلال اللايفات التي يظهر فيها عبر منصة “ التيك توك”، وقد اشترى عددًا من العقارات وسيارة ملاكي وعددًا من الهواتف المحمول ماركة آيفون، قائلًا إنه يتلقى هدايا من شخصيات ليست مصرية بالملايين.

