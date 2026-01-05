تأييد حبس موظفين 3 سنوات لاتهامهما باختلاس أموال شركة أدوية بالجيزة

18 حجم الخط

أيدت محكمة مستأنف الجيزة، معاقبة موظفين بالسجن 3 سنوات لاتهامهما باختلاس أموال شركة أدوية بالجيزة، وتغريم الأول مبلغ 311 ألف جنيه، والثاني مبلغ 200 ألف جنيه و6050 يورو، فضلًا عن عزلهما من وظيفتهما، وإلزامهما برد المبالغ المالية المستولى عليها، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة دون مصاريف، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية.

تفاصيل اتهام موظفين باختلاس مبالغ مالية

وأفادت التحقيقات أن المتهمين “عابد ح” و"محمد م"، في الاستئناف رقم 10148 لسنة 2025، بشأن القضية رقم 13162 لسنة 2022 جنايات قسم أول أكتوبر كانا يعملان بشركة لتجارة وتوزيع الأدوية، حيث استغل الأول وظيفته واختلس مبالغ نقدية بلغت 311 ألف جنيه، فيما اختلس الثاني مبلغ 200 ألف جنيه و6050 يورو، بقصد تملك تلك الأموال دون وجه حق، ودون وجود مستندات قانونية تفيد صرفها.

وكشف شاهد عيان أحد مساهمي الشركة وفق مما جاء في أمر الإحالة، بالإضافة إلى تقارير لجنة خبراء وزارة العدل، التي أكدت استيلاء المتهمين على المبالغ المالية وعدم إدراجها ضمن ميزانية الشركة، بما يثبت صحة الاتهامات المنسوبة إليهما.

ورفضت المحكمة جميع دفوع الدفاع، التي تمثلت في انتفاء القصد الجنائي، واعتبار الواقعة مجرد خطأ إداري، وعدم اختصاص المحكمة، وبطلان الأدلة المستمدة من تقارير الخبراء، مؤكدة أن الحكم الابتدائي متفقا مع صحيح القانون والأدلة الثابتة بالأوراق.

وقررت المحكمة في حكم ثاني درجة معاقبة موظفين بالسجن 3 سنوات لاتهامهما باختلاس أموال شركة أدوية بالجيزة، وتغريم الأول مبلغ 311 ألف جنيه، والثاني مبلغ 200 ألف جنيه و6050 يورو، فضلًا عن عزلهما من وظيفتهما، وإلزامهما برد المبالغ المالية المستولى عليها، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة دون مصاريف، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.