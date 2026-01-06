شك في وجود علاقة مع زوجته، تأجيل استئناف مزارع محكوم عليه بالإعدام في قتل سائق بالجيزة

18 حجم الخط

أجلت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، استئناف مزارع على حكم إعدامه شنقا، بتهمة خطف وقتل سائق بطلق ناري، بدعوى وجود علاقة غير مشروعة بين السائق وزوجته، لجلسة 1 فبراير المقبل.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت، في وقت سابق، بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقًا، فيما قضت ببراءة متهم ثانٍ سوداني الجنسية مما نسب إليه من اتهامات.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 17019 لسنة 2021 جنايات مركز إمبابة، أن المتهم «عبد الكريم. ف» وآخر سوداني الجنسية، قاموا قتل المجني عليه، وهو سائق، عمدا مع سبق الإصرار، حيث أعد المتهم الأول سلاحا ناريا (بندقية آلية)، واستدرج المجني عليه إلى موقع الجريمة، وأطلق عليه عدة أعيرة نارية أودت بحياته، بدافع الانتقام، لاعتقاده بوجود علاقة غير مشروعة بين المجني عليه وزوجته.

وتابعت التحقيقات أن المتهم الأول خطف المجني عليه بطريق التحايل، بعدما أوهمه بالعمل حارسا لإحدى أراضيه الزراعية، واستدرجه إلى مكان بعيد عن الأنظار لتنفيذ مخططه الإجرامي.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الثاني، سوداني الجنسية، لم يكن على علم بنية المتهم الأول في ارتكاب جريمتي الخطف والقتل.

