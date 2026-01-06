الأربعاء 07 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

شك في وجود علاقة مع زوجته، تأجيل استئناف مزارع محكوم عليه بالإعدام في قتل سائق بالجيزة

محاكمة المتهم
محاكمة المتهم
18 حجم الخط

أجلت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، استئناف مزارع على حكم إعدامه شنقا، بتهمة خطف وقتل سائق بطلق ناري، بدعوى وجود علاقة غير مشروعة بين السائق وزوجته، لجلسة 1 فبراير المقبل.

 

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت، في وقت سابق، بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقًا، فيما قضت ببراءة متهم ثانٍ سوداني الجنسية مما نسب إليه من اتهامات.

 

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 17019 لسنة 2021 جنايات مركز إمبابة، أن المتهم «عبد الكريم. ف» وآخر سوداني الجنسية، قاموا قتل المجني عليه، وهو سائق، عمدا مع سبق الإصرار، حيث أعد المتهم الأول سلاحا ناريا (بندقية آلية)، واستدرج المجني عليه إلى موقع الجريمة، وأطلق عليه عدة أعيرة نارية أودت بحياته، بدافع الانتقام، لاعتقاده بوجود علاقة غير مشروعة بين المجني عليه وزوجته.

 

وتابعت التحقيقات أن المتهم الأول خطف المجني عليه بطريق التحايل، بعدما أوهمه بالعمل حارسا لإحدى أراضيه الزراعية، واستدرجه إلى مكان بعيد عن الأنظار لتنفيذ مخططه الإجرامي.

 

وأضافت التحقيقات أن المتهم الثاني، سوداني الجنسية، لم يكن على علم بنية المتهم الأول في ارتكاب جريمتي الخطف والقتل.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة مستأنف جنايات الجيزة جنايات الجيزة الجيزة محكمة جنايات الجيزة جنايات مركز إمبابة مركز إمبابة

مواد متعلقة

تأييد حبس موظفين 3 سنوات لاتهامهما باختلاس أموال شركة أدوية بالجيزة

حبس موظف لاتهامه بإصابة نجلته بكسر في الجمجمة بالجيزة

القبض على "أنبوبة" بلطجي بولاق الدكرور في حملة أمنية بالجيزة

ارتفاع عدد ضحايا عقار إمبابة المنهار إلى 3 حالات وفاة و17 مصابا
ads

الأكثر قراءة

كوت ديفوار تضرب بوركينا فاسو بثلاثية وتتأهل لمواجهة مصر بربع نهائي أمم أفريقيا

تفوق كاسح للفراعنة، تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار في الأمم الأفريقية

الدوري الإيطالي، يوفنتوس يتقدم 1-0 على ساسولو في الشوط الأول

السيسي يصل إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة لتهنئة البابا والأقباط

الدوري الإنجليزي، وست هام يتقدم على نوتنجهام 0/1 في الشوط الأول

موعد مباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار في ربع نهائي أمم إفريقيا

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

10 صور ترصد مشاركة السيسي في احتفال الأقباط بعيد الميلاد المجيد

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية السكين في المنام وعلاقتها بالتغلب على المصاعب

ما حكم إقامة الموالد للصالحين ورفع الزينات والأنوار فيها؟ الإفتاء تجيب

أزهري يحسم الجدل حول مشروعية أداء الفروض عن المتوفي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية