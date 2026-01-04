رئيس جامعة القناة يتفقد لجان الامتحانات بكليتي علوم الرياضة والعلاج الطبيعي

18 حجم الخط

أجرى الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس جولة تفقدية، داخل اللجان الامتحانية للفصل الدراسي الأول بكليتى علوم الرياضة، والعلاج الطبيعي، وذلك في إطار حرص الجامعة على المتابعة الميدانية المستمرة لسير امتحانات الفصل الدراسي، والاطمئنان على توافر المناخ الملائم للطلاب بما يضمن أداء الامتحانات في أجواء من الانضباط والهدوء وتكافؤ الفرص.

توفير بيئة امتحانية آمنة ومنظمة للطلاب

وخلال الجولة أكد الدكتور ناصر مندور، خلال الجولة، أن الجامعة تضع مصلحة الطلاب على رأس أولوياتها، وتحرص على توفير بيئة امتحانية آمنة ومنظمة داخل جميع الكليات.

مشددًا على ضرورة الالتزام بالضوابط المعتمدة، وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو شكاوى قد تطرأ، بما يعكس صورة حضارية للعملية التعليمية بجامعة قناة السويس.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

ورافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب، حيث شملت الجولة المرور على عدد من اللجان المختلفة، والاطلاع على مدى الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، والتأكد من انتظام حضور الطلاب، وتوافر سبل الراحة داخل اللجان، مع التشديد على الالتزام الكامل بالإجراءات التي تضمن حسن سير الامتحانات.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

وخلال الجولة، كان في استقبال رئيس الجامعة الدكتور ماجد العزازي، عميد كلية علوم الرياضة، والدكتور محمود شعيب، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حيث قدما عرضًا موجزًا حول انتظام الامتحانات داخل الكلية، مؤكدين حرص إدارة الكلية على تطبيق توجيهات الجامعة، وتذليل أي معوقات قد تواجه الطلاب أو القائمين على العملية الامتحانية.

وتضم كلية علوم الرياضة إجمالي عدد طلاب يبلغ 1887 طالبًا وطالبة، بواقع 1007 طالبات و880 طالبًا، ويتوزع الطلاب على الفرق الدراسية المختلفة، حيث يبلغ إجمالي طلاب الفرقة الأولى 428 طالبًا، والفرقة الثانية 469 طالبًا، والفرقة الثالثة 468 طالبًا، بينما يصل إجمالي طلاب الفرقة الرابعة إلى 522 طالبًا، وتُعقد الامتحانات وفق جداول زمنية محددة تراعي تحقيق العدالة بين جميع الطلاب.

ويؤدي الامتحانات بكلية العلاج الطبيعي 382 طالبًا وطالبة وسط حالة من الانضباط والالتزام داخل اللجان.

وتُعقد الامتحانات بكلية العلاج الطبيعي تحت إشراف الدكتور محمد سرحان، عميد الكلية، وكان في استقبال رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب كل من الدكتور تامر شوقي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد مكرم، مدير وحدة الدعم الأكاديمي بالكلية، وممثل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، حيث رافقوا قيادات الجامعة خلال المرور على اللجان المختلفة، وقدموا عرضًا حول الإجراءات المتبعة داخل الكلية لضمان حسن سير الامتحانات.

ويبلغ عدد طلاب الفرقة الأولى بكلية العلاج الطبيعي 131 طالبًا وطالبة، بينما يبلغ عدد طلاب الفرقة الثانية 137 طالبًا وطالبة، ويؤدي الامتحانات بالفرقة الثالثة 114 طالبًا، ليصل إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات إلى 382 طالبًا وطالبة، موزعين على الفرق الدراسية المختلفة.

وتؤكد جامعة قناة السويس انتظام سير الامتحانات وفق الجداول المعلنة، مع الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

