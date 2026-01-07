الأربعاء 07 يناير 2026
محافظات

مدير أوقاف الإسماعيلية يشهد ختم القرآن ببرنامج «صحح قراءتك»

جانب من ختام الفاعلية،
جانب من ختام الفاعلية، فيتو
شهد فضيلة الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي، مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، فعاليات ختم القرآن الكريم ضمن برنامج «صحح قراءتك»، والتي أُقيمت بمسجد التوحيد بالبعالوة الكبرى التابع لإدارة أوقاف التل الكبير، في مشهد إيماني مهيب عبّر عن عظمة الارتباط بكتاب الله تعالى، وحرص وزارة الأوقاف على ترسيخ التلاوة الصحيحة والفهم السليم للقرآن الكريم. 

نائب محافظ الإسماعيلية: وحدة الشعب المصري عقيدة ثابتة لا تتغير

حفاظا على الثروة الحيوانية، بيطري الإسماعيلية تواصل جهودها التوعوية

المشرفون على الفاعلية 

وجاءت هذه الفعالية المباركة تحت إشراف إمام المسجد الشيخ عزت طلبة، وبحضور الشيخ محمد صلاح الدين مدير إدارة أوقاف التل الكبير، ولفيفٍ من قيادات المديرية والإدارة، إلى جانب جمعٍ غفير من المحبين لكتاب الله، الذين امتلأت قلوبهم خشوعًا وتأثرًا خلال أجواء الختم المبارك. 

 

جانب من ختام الفاعلية، فيتو
جانب من ختام الفاعلية، فيتو
جانب من ختام الفاعلية، فيتو
جانب من ختام الفعالية، فيتو

أهمية برنامج صحح قراءتك  

وأكد فضيلته خلال كلمته أن برنامج «صحح قراءتك» يُعد من أهم البرامج الدعوية والعلمية التي تتبناها وزارة الأوقاف، لما له من دورٍ عظيم في تصحيح التلاوة، وضبط مخارج الحروف، وتعميق الصلة بين المسلم وكتاب ربه. 

العناية بالقرآن الكريم 

وأشار إلى أن العناية بالقرآن قراءةً وتدبرًا هي حجر الأساس في بناء الوعي الديني الرشيد.

جانب من ختام الفاعلية، فيتو
جانب من ختام الفاعلية، فيتو
جانب من ختام الفاعلية، فيتو
جانب من ختام الفعالية، فيتو

نشر علوم القرآن الكريم وتعليم التلاوة

كما ثمّن فضيلته الجهود المبذولة من القائمين على البرنامج، ودور الأئمة والدعاة في نشر علوم القرآن وتعليم أحكام التلاوة، داعيًا إلى استمرار هذه المجالس القرآنية المباركة التي تُحيي القلوب، وتبني الإنسان على منهج الوسطية والاعتدال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية