مدير أوقاف الإسماعيلية يشهد ختم القرآن ببرنامج «صحح قراءتك»

شهد فضيلة الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي، مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، فعاليات ختم القرآن الكريم ضمن برنامج «صحح قراءتك»، والتي أُقيمت بمسجد التوحيد بالبعالوة الكبرى التابع لإدارة أوقاف التل الكبير، في مشهد إيماني مهيب عبّر عن عظمة الارتباط بكتاب الله تعالى، وحرص وزارة الأوقاف على ترسيخ التلاوة الصحيحة والفهم السليم للقرآن الكريم.

المشرفون على الفاعلية

وجاءت هذه الفعالية المباركة تحت إشراف إمام المسجد الشيخ عزت طلبة، وبحضور الشيخ محمد صلاح الدين مدير إدارة أوقاف التل الكبير، ولفيفٍ من قيادات المديرية والإدارة، إلى جانب جمعٍ غفير من المحبين لكتاب الله، الذين امتلأت قلوبهم خشوعًا وتأثرًا خلال أجواء الختم المبارك.

جانب من ختام الفاعلية، فيتو

أهمية برنامج صحح قراءتك

وأكد فضيلته خلال كلمته أن برنامج «صحح قراءتك» يُعد من أهم البرامج الدعوية والعلمية التي تتبناها وزارة الأوقاف، لما له من دورٍ عظيم في تصحيح التلاوة، وضبط مخارج الحروف، وتعميق الصلة بين المسلم وكتاب ربه.

العناية بالقرآن الكريم

وأشار إلى أن العناية بالقرآن قراءةً وتدبرًا هي حجر الأساس في بناء الوعي الديني الرشيد.

جانب من ختام الفاعلية، فيتو

نشر علوم القرآن الكريم وتعليم التلاوة

كما ثمّن فضيلته الجهود المبذولة من القائمين على البرنامج، ودور الأئمة والدعاة في نشر علوم القرآن وتعليم أحكام التلاوة، داعيًا إلى استمرار هذه المجالس القرآنية المباركة التي تُحيي القلوب، وتبني الإنسان على منهج الوسطية والاعتدال.

