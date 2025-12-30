جامعتا القناة والإسماعيلية الجديدة تطلقان قافلة مشتركة بالقنطرة شرق ضمن "حياة كريمة"

18 حجم الخط

نظمت جامعة قناة السويس، بالتعاون مع جامعة الإسماعيلية الجديدة، قافلة مشتركة، ضمن مبادرة حياة كريمة، لقرية التقدم بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية.

الهدف من عقد القافلة

وتهدف القافلة إلى تقديم الخدمات الطبية والزراعية والبيطرية والتوعوية، دعمًا للأهالي وتعزيزًا لدور الجامعتين في خدمة المجتمع.

المشرفون على عقد القافلة

وأشرف على القافلة الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، في إطار تكامل الجهود المؤسسية لدعم القرى الأكثر احتياجًا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جانب من القافلة،فيتو

جانب من القافلة،فيتو

توقيع الكشف الطبي على الأهالي

وشهدت القافلة الطبية توقيع الكشف وتقديم العلاج لعدد 333 مواطنًا، حيث تم التعامل مع 48 حالة أطفال، و54 حالة عظام، و5 حالات جراحة، و24 حالة باطنة، و12 حالة مسالك بولية، و30 حالة أسنان، و52 حالة أنف وأذن، و13 حالة نساء، و35 حالة طب أسرة، و60 حالة جلدية، مع صرف العلاج اللازم للحالات المستفيدة.

جانب من القافلة،فيتو

جانب من القافلة،فيتو

كما شملت القافلة خدمات بيطرية، حيث تم الكشف وتقديم العلاج لعدد 161 حالة بيطرية استفاد منها 25 مستفيدًا، في إطار دعم الثروة الحيوانية وتحسين مستوى الرعاية البيطرية بالقرية.

المجال الزراعي بالقافلة

تم تنفيذ زيارة ميدانية لعدد من مزارع المانجو، حيث أوضح التقرير الزراعي وجود نقص في مياه الري بما يؤثر سلبًا على المزارع، إلى جانب نقص في المعلومات الفنية المتعلقة بالري، وأسفرت المعاينة عن ملاحظة وجود تشوهات خضرية في بعض الأشجار. وتم على الفور فحص الأشجار، والعمل على تقليل الأثر السلبي لهذه المشكلات، مع توزيع الأدوية الحشرية والفطرية، وتوفير مواد إرشادية وأفلام توعوية للمزارعين، حيث بلغ عدد المزارعين المستهدفين خلال هذه الجولة 10 مزارعين.

كما تضمنت القافلة تنظيم جلسات تثقيف صحي استفاد منها 50 مستفيدًا، تناولت الإسعافات الأولية للحوادث المنزلية مثل الجروح والحروق والكسور، والتغذية السليمة والصحية لكبار السن، والعنف ضد المرأة وأنواعه وطرق الوقاية منه، وتم في ختام هذه الجلسات تسليم مدير المركز نسخًا من المطويات التي تحتوي على المادة العلمية، لضمان استمرارية التوعية والاستفادة بعد انتهاء القافلة.

أكد الدكتور ناصر مندور أن هذه القوافل المشتركة تجسد الدور الوطني والمجتمعي لجامعة قناة السويس، وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية وتعكس رؤية الدولة في إيصال الخدمات المتكاملة إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشددًا على أن الجامعة تضع خدمة المجتمع في صدارة أولوياتها من خلال شراكات فعالة مع المؤسسات التعليمية المختلفة تحت مظلة مبادرة حياة كريمة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي أن القافلة تأتي ضمن خطة شاملة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تستهدف تقديم خدمات نوعية ومستدامة لا تقتصر على العلاج فقط، بل تمتد إلى التوعية وبناء الوعي الصحي والزراعي والبيئي لدى المواطنين.

وأكد الدكتور عادل حسن أن مشاركة جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية في هذه القافلة تعكس توجه الجامعة نحو الانخراط الفعلي في خدمة المجتمع، وربط العملية الأكاديمية بالاحتياجات الفعلية للمواطنين، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة في إطار مبادرة حياة كريمة.

وشارك في القافلة من قيادات جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية الدكتورة غادة حداد، عميد قطاع الطب والعلوم الحيوية، والدكتورة سهير أبو عيشة، أمين عام الجامعة، فيما تولت تنظيم القافلة من جانب جامعة قناة السويس المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ خالد مطرود، مدير إدارة القوافل، وذلك بالتنسيق مع القيادات الإدارية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.