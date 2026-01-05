انتظام الامتحانات بكليات جامعة الإسماعيلية الأهلية

18 حجم الخط

​أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس المفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن الجامعة تحرص على توفير بيئة امتحانية مثالية تضمن للطلاب أداء اختباراتهم في أجواء من الهدوء والشفافية.

وأشار إلى أن الجامعة الأهلية تمثل صرحًا علميًا حديثًا يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التميز الأكاديمي وفق أعلى المعايير.

إشادة بمستوى الانضباط والالتزام

ومن جانبه، أشاد الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، بمستوى الانضباط والالتزام داخل اللجان الامتحانية بالكليات.

جانب من الامتحانات، فيتو

وأكد أن المتابعة المستمرة تهدف إلى تذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب وضمان سير العملية الامتحانية بكل سلاسة ويسر بما يتوافق مع الجداول الزمنية المعتمدة.

​وتجرى الامتحانات بعدد من كليات الجامعة منها كلية الهندسة، وذلك تحت إشراف دقيق من الدكتور أسامة نصار، عميد الكلية، والدكتور باسم الهادي السعيد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد مجدي، منسق برامج كلية الهندسة، حيث أظهر التقرير اليومي لسير الامتحانات عن يوم الأحد الموافق 4 يناير 2026 للفترة المسائية حالة من الاستقرار التام.

وأدى طلاب برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي امتحان مقرر "هياكل البيانات" (ELE 121) بنسبة حضور كاملة بلغت 100%، حيث حضر جميع الطلاب المسجلين والبالغ عددهم 171 طالبًا دون تسجيل حالة غياب واحدة، مما يعكس جدية الطلاب وحرصهم على التحصيل العلمي في هذا التخصص الحيوي.

​وفي سياق متصل، أدى طلاب برنامج هندسة التشييد وإدارة المشروعات امتحان مقرر "مساحة 1" (CIV 121)، حيث بلغ عدد الطلاب المسجلين بالبرنامج 116 طالبًا، وبذلك يصل إجمالي عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الفترة المسائية بالكلية في البرنامجين إلى 282 طالبًا من أصل 287 طالبًا مسجلًا، وسط منظومة إدارية متكاملة، لتختتم أعمال اليوم بتوثيق دقيق لكل مجريات العملية الامتحانية التي عكست تفوق الكلية في التنظيم والإدارة.

كما أجرى الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جولة تفقدية للاختبارات الإلكترونية بكلية التمريض، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، وكفاءة البنية التحتية التكنولوجية، ومستوى الالتزام بالضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

ورافق الدكتور عادل حسن خلال الجولة الدكتورة غادة حداد، عميد قطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، حيث تابعا أعمال الامتحانات داخل اللجان الإلكترونية، واطمأنا على جاهزية القاعات، وسلاسة أداء الطلاب للاختبارات دون معوقات فنية، في إطار منظومة متكاملة تهدف إلى دعم جودة التعليم والتقييم.

وشملت الجولة متابعة امتحان مادة أساسيات التمريض لطلاب الفرقة الأولى، والذي بلغ عدد الطلاب المتقدمين له 559 طالبًا، إلى جانب امتحان تمريض البالغين لطلاب الفرقة الأولى، وبلغ عددهم 153 طالبًا، حيث تم التأكد من حسن سير الاختبارات وانتظامها وفق الجداول المعلنة، مع الالتزام الكامل بالإجراءات التنظيمية والفنية.

وتُعقد الامتحانات بكلية التمريض تحت إشراف الدكتورة إيناس عبد الله، عميد كلية التمريض، وبمتابعة الدكتورة منى حسن، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبالتنسيق مع الدكتور محمد سعد، منسق برنامج كلية التمريض، في إطار منظومة عمل متكاملة تهدف إلى ضمان جودة العملية الامتحانية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والانضباط الأكاديمي.

