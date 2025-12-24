انطلاق امتحانات المتطلبات للمستوى الأول بكلية العلوم الصحية جامعة الإسماعيلية

18 حجم الخط

أدى طلاب برنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية، بكلية العلوم الصحية والتكنولوجية التطبيقية امتحانات متطلبات الجامعة داخل مركز الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب جامعة قناة السويس.

الالتزام بالجدول الزمني للامتحانات

كما أدى طلاب برنامج إدارة خدمات الرعاية الصحية والمعلوماتية، والبالغ عددهم 191 طالبًا، امتحاناتهم داخل مركز الاختبارات الإلكترونية بكلية طب الأسنان، وذلك وفق جدول زمني منظم وإجراءات فنية تضمن دقة وسلامة الامتحانات الإلكترونية.

جانب من سير الامتحانات، فيتو

جانب من سير الامتحانات، فيتو

تفقد سير الامتحانات

ومن جانبه قام الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، بجولة تفقدية داخل اللجان الامتحانية بكلية العلوم الصحية والتكنولوجية التطبيقية، التي تُعقد بها الامتحانات، للاطمئنان على انتظام سير اللجان، والتأكد من توافر كافة سبل الراحة والدعم الفني للطلاب، ومتابعة تطبيق الضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.

جانب من سير الامتحانات، فيتو

جانب من سير الامتحانات، فيتو

جانب من سير الامتحانات، فيتو

حيث جرت الامتحانات تحت إشراف الدكتورة غادة حداد، عميد قطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وبمشاركة الدكتورة نورا رمضان، منسق برنامج العلوم الصحية والتكنولوجية التطبيقية، في إطار حرص إدارة القطاع والبرنامج على المتابعة المستمرة وتذليل أي معوقات قد تواجه الطلاب أثناء أداء الامتحانات.

وخلال جولته، أكد الدكتور عادل حسن أن الجامعة تحرص على توفير بيئة امتحانية آمنة ومحفزة، تقوم على الانضباط والدقة والعدالة، مشددًا على أهمية الالتزام بالمعايير الأكاديمية والتنظيمية المعتمدة، وتقديم الدعم الكامل للطلاب، بما يضمن أداء الامتحانات في أجواء مستقرة تعكس حرص الجامعة على جودة العملية التعليمية وتحقيق مصلحة الطلاب.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، بشأن ضرورة الالتزام الكامل بضوابط حسن سير العملية الامتحانية، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة تضمن الانضباط والشفافية وتكافؤ الفرص بين الطلاب، انطلقت اليوم امتحانات متطلبات الجامعة للمستوى الأول بعدد من البرامج الأكاديمية، مع التأكيد على تطبيق أعلى معايير التنظيم داخل اللجان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.