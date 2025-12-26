جامعة القناة تستكمل استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2025/2026

18 حجم الخط

أعلنت جامعة قناة السويس اكتمال استعداداتها لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/2026، والتي تنطلق غدًا السبت 27 ديسمبر امتحانات متطلبات الجامعة، وذلك في 22 كلية ومعهد، يضمون ما يزيد على 50 ألف طالب وطالبة، وسط منظومة متكاملة تستهدف ضمان الانضباط والنزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

اتخاذ جميع الإجراءات لضمان سير العملية التعليمية

وأكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة اتخذت جميع الإجراءات التنظيمية واللوجستية اللازمة لضمان حسن سير العملية الامتحانية، مشددًا على أن الامتحانات تُعد استحقاقًا أكاديميًا بالغ الأهمية، يتطلب توفير بيئة آمنة ومنظمة تعكس مكانة الجامعة والتزامها بالمعايير الأكاديمية، مع تطبيق الضوابط بكل حسم وعدالة، بما يضمن حقوق الطلاب ويصون نزاهة التقييم.

جانب من الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، فيتو

جاهزية الكليات للامتحانات

وأوضح رئيس الجامعة أن الاستعدادات شملت جاهزية المدرجات وقاعات الامتحانات والمعامل بكافة الكليات، والانتهاء من تجهيز الكنترولات وفق القواعد المعتمدة، إلى جانب رفع درجة الاستعداد بالإدارة الطبية بالجامعة للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة، بما يضمن سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين طوال فترة الامتحانات.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن امتحانات الجامعة تبدأ غدًا السبت 27 ديسمبر وتستمر حتى الثلاثاء 30 ديسمبر، وفق ترتيب المواد: اللغة الإنجليزية، ثم القضايا المجتمعية، ثم علم الجودة، ثم الحاسب الآلي، على أن تُعقد امتحانات التخلفات يومي 31 ديسمبر و1 يناير، بينما تبدأ الامتحانات النظرية للكليات في الفترة من 3 يناير وحتى 22 يناير، مع التأكيد على ضرورة التزام طلاب الفرق النهائية باستيفاء استبيان الرأي في العملية التعليمية باعتباره أحد المتطلبات الأساسية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مجلس شئون التعليم والطلاب اعتمد ضوابط واضحة وحاسمة لتنظيم الامتحانات، من بينها حظر دخول لجان الامتحان بالهواتف المحمولة حتى وإن كانت مغلقة، أو السماعات، أو الساعات، أو النظارات الذكية، لما تمثله من أدوات قد تُخل بنزاهة العملية الامتحانية، مع منع اصطحاب أي مذكرات أو أوراق داخل اللجان، والتشديد على التزام الطلاب بالجلوس في الأماكن المخصصة لهم وفق أرقام الجلوس المعتمدة.

وأضاف أن الضوابط تضمنت إلزام الطلاب بإبراز تحقيق الشخصية، سواء بطاقة التعريف الجامعية أو بطاقة الرقم القومي، وعدم السماح بدخول اللجنة في حال عدم التأكد من شخصية الطالب، مع الالتزام بالتوقيع في كشوف الحضور بكل امتحان، والالتزام الكامل بتعليمات رؤساء اللجان والمراقبين والقواعد المنظمة لسير الامتحانات، فضلًا عن منع الاستعارات داخل اللجان إلا بإذن، وحظر إثارة الشغب أو الإخلال بنظام الامتحان أو التحدث بين الطلاب طوال زمن اللجنة.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة استعدت أيضًا لانطلاق امتحانات الدراسات العليا وفق جداول زمنية معتمدة، وبما يضمن انتظامها بالتوازي مع امتحانات مرحلة البكالوريوس والليسانس، مع تطبيق ذات معايير الانضباط والشفافية، وتوفير الأجواء المناسبة للباحثين وطلاب الدراسات العليا داخل الكليات والمعاهد المختلفة.

كما أكدت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة حرصت على تكامل الجهود بين مختلف القطاعات لضمان نجاح موسم الامتحانات، بما يحقق بيئة امتحانية آمنة وصحية ومنظمة.

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار حرص جامعة قناة السويس على إحكام منظومة الامتحانات، وتعزيز الثقة في مخرجات العملية التعليمية، وترسيخ مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، بما يليق بتاريخ الجامعة ودورها الأكاديمي والمجتمعي.

