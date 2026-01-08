سمير كمونة: ما تقلقوش.. مصر قادرة على عبور كوت ديفوار كما حدث في 98

الخميس 08 يناير 2026
أكد سمير كمونة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، ثقته الكاملة بقدرة منتخب مصر على تخطي عقبة كوت ديفوار، مؤكدًا أنه دائمًا ما يكون متفائلًا بمشوار الفراعنة، سواء تحت قيادة حسام حسن أو مدربين سابقين.

 

بطولة أمم أفريقيا 1998

وقال كمونة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويُذاع على قناة CBC، إن منتخب مصر مرّ بظروف مشابهة خلال بطولة أمم أفريقيا 1998، ورغم امتلاك المنافسين في ذلك الوقت لنحو 15 لاعبًا محترفًا، نجح الفراعنة في تحقيق الفوز والتتويج باللقب في نهاية المطاف.

وأضاف أن منتخب كوت ديفوار يحسب حسابًا كبيرًا لمنتخب مصر، موجهًا رسالة طمأنة للجماهير قائلًا: "ما تقلقوش.. مصر قادرة على العبور"، مؤكدًا أن حسام حسن لن يُغير من طريقة اللعب التي حقق بها الانتصار، خاصة في ظل قوة الخط الهجومي لكوت ديفوار، الذي يمثل خطورة على أي منتخب.

وكشف كمونة عن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في المباراة، والذي يضم: محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه محمد هاني، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وأحمد فتوح، وفي وسط الملعب مروان عطية، ومهند لاشين، وإمام عاشور، بينما يقود الهجوم محمد صلاح ومحمود حسن مرموش.

وأوضح نجم الأهلي السابق أن إمام عاشور سيكون الخيار الأفضل لبداية المباراة، لما يمتلكه من قدرات دفاعية وهجومية مميزة، فيما يُنتظر أن يكون أحمد سيد "زيزو" ورقة رابحة ومؤثرة في الشوط الثاني. كما أشاد بدور مهند لاشين ومروان عطية، مؤكدًا أن الأخير بدأ في تطوير نفسه بشكل واضح في الزيادة الهجومية.

واختتم كمونة تصريحاته باستدعاء ذكريات بطولة 1998، كاشفًا عن موقف للمدير الفني الراحل محمود الجوهري، الذي أكد في بداية البطولة أن مصر ليست مرشحة للفوز، قبل أن يكتب عقب الوصول إلى بوركينا فاسو على السبورة: "مصر بطل إفريقيا"، ويحفز اللاعبين بقوله: "لو ما فزناش بالبطولة نبقى مش رجالة".

الجريدة الرسمية