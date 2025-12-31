لنوم هادئ وهضم مريح، وجبات عشاء خفيفة لا تسبب ثِقَل قبل النوم

18 حجم الخط

وجبات عشاء خفيفة، تعاني كثير من النساء من الشعور بالامتلاء أو الحموضة أو اضطرابات النوم بسبب تناول عشاء ثقيل أو غير مناسب قبل النوم.

وعلى الرغم من أهمية وجبة العشاء في الحفاظ على توازن الطاقة، فإن اختيار نوعية الطعام ووقت تناوله يلعبان دورًا كبيرًا في جودة النوم وصحة الجهاز الهضمي. فالعشاء المثالي هو الذي يمنح الجسم إحساسًا بالشبع دون إرهاق المعدة أو تحفيز الجهاز العصبي.

لماذا يجب أن يكون العشاء خفيفًا؟

خلال ساعات الليل، يبطؤ معدل الأيض وتقل حركة الجهاز الهضمي، مما يجعل هضم الوجبات الدسمة أكثر صعوبة. كما أن الأطعمة الغنية بالدهون أو السكريات قد تؤدي إلى ارتجاع المريء، والانتفاخ، وزيادة الأرق. لذلك يُنصح بأن تكون وجبة العشاء خفيفة، متوازنة، وسهلة الهضم، مع تجنب الأكل قبل النوم مباشرة بساعتين على الأقل.

شوربة خفيفة دافئة

تُعد الشوربات الخفيفة من أفضل خيارات العشاء، خاصة في الطقس البارد. شوربة الخضار المسلوقة بدون كريمة أو دهون زائدة تمنح إحساسًا بالدفء والشبع دون ثقل. يمكن تحضير شوربة الكوسة، الجزر، أو العدس الأحمر بكميات معتدلة، مع الاكتفاء بالتوابل الخفيفة مثل الكمون أو الزنجبيل التي تساعد على الهضم.

الزبادي ومشتقاته

الزبادي الطبيعي خيار مثالي للعشاء، فهو غني بالبروبيوتيك التي تدعم صحة الجهاز الهضمي وتهدئ المعدة قبل النوم. يمكن تناوله مع ملعقة عسل صغيرة أو شرائح خيار، أو مع القليل من الشوفان للحصول على إحساس أطول بالشبع. كما يُفضل اختيار الزبادي قليل الدسم لتجنب الإحساس بالامتلاء.

البيض المسلوق

يُعتبر البيض مصدرًا جيدًا للبروتين الخفيف، خاصة عند سلقه دون إضافات دهنية. بيضة واحدة أو اثنتان مع شريحة خبز أسمر وخضار طازجة مثل الخس أو الطماطم تشكل وجبة عشاء متوازنة لا تُرهق المعدة. البروتين يساعد على استقرار مستوى السكر في الدم أثناء النوم.

الخضار المطهية على البخار

الخضار المطهية على البخار مثل البروكلي، الكوسة، الفاصوليا الخضراء أو الجزر من الخيارات الممتازة للعشاء. فهي غنية بالألياف والفيتامينات وسهلة الهضم. يمكن إضافة القليل من زيت الزيتون أو عصرة ليمون لتحسين الطعم دون زيادة السعرات.

التونة أو الدجاج المشوي بكميات صغيرة

لمن تفضل عشاء يحتوي على بروتين مشبع، يمكن اختيار التونة المصفاة من الزيت أو قطعة صغيرة من صدر الدجاج المشوي. يُفضل تناولها مع طبق سلطة خضراء خفيف بدون صوصات دسمة، مع تجنب الإكثار من الملح أو البهارات الحارة.

الفواكه المناسبة للمساء

ليست كل الفواكه مناسبة قبل النوم، لكن هناك خيارات آمنة مثل التفاح، الكمثرى، أو الموز بكميات معتدلة. هذه الفواكه تساعد على تهدئة الجسم وتوفر طاقة خفيفة دون التسبب في اضطرابات هضمية، خاصة عند تناولها بمفردها أو مع زبادي.

أطعمة يُفضل تجنبها ليلًا

من المهم الابتعاد عن المقليات، الأطعمة الحارة، الوجبات السريعة، الحلويات الثقيلة، والمشروبات المنبهة مثل القهوة والشاي في المساء. هذه الأطعمة قد تؤدي إلى الأرق، الحموضة، وزيادة الشعور بالثقل قبل النوم.

اختيار وجبة عشاء خفيفة لا يعني الحرمان، بل هو خطوة واعية للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وجودة النوم. بالاعتماد على أطعمة بسيطة، طبيعية، ومتوازنة، يمكن للمرأة أن تنعم بنوم هادئ وجسم مرتاح، وتستيقظ في اليوم التالي بطاقة أفضل وحيوية أكبر. العشاء الذكي هو استثمار حقيقي في صحتك وراحتك النفسية.

