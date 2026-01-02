18 حجم الخط

أعشاب تساعد على الاسترخاء العميق قبل النوم في الأيام الباردة، في الأيام الباردة، تزداد حاجة الجسم إلى الدفء والسكينة، ويصبح النوم العميق تحديًا لدى كثير من النساء بسبب التوتر، وبرودة الأطراف، واضطراب المزاج الموسمي.



وهنا يأتي دور الأعشاب الطبيعية التي استخدمتها الجدات منذ قرون كوسيلة آمنة وفعالة لتهدئة الأعصاب، وبعث الشعور بالراحة، والمساعدة على الاسترخاء قبل النوم دون اللجوء إلى المهدئات الكيميائية.



أعشاب تساعد على الاسترخاء العميق قبل النوم

في هذا التقرير تستعرض الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، مجموعة من الأعشاب التي تساعد على الاسترخاء العميق قبل النوم، مع توضيح فوائدها وأفضل طرق استخدامها في الليالي الباردة.



البابونج صديق النوم الهادئ

يُعد البابونج من أشهر الأعشاب المهدئة للأعصاب، وهو خيار مثالي قبل النوم خاصة في الشتاء.

يحتوي على مركبات طبيعية تساعد على تهدئة الجهاز العصبي وتقليل القلق والتوتر.

شرب كوب دافئ من منقوع البابونج قبل النوم بنصف ساعة يمنح شعورًا بالاسترخاء ويُسهم في تحسين جودة النوم.

كما يساعد البابونج على تدفئة الجسم وتخفيف تقلصات المعدة التي قد تعيق النوم في الأجواء الباردة.





النعناع تهدئة مزدوجة للجسم والعقل

رغم ارتباط النعناع غالبًا بالانتعاش، إلا أن منقوعه الدافئ يُعد مهدئًا فعالًا في المساء.

يساعد النعناع على إرخاء العضلات وتهدئة الأعصاب، كما يخفف من اضطرابات الجهاز الهضمي التي قد تزداد في الشتاء.

رائحته العطرية لها تأثير إيجابي على المزاج، مما يجعل شربه قبل النوم خطوة بسيطة لكنها فعّالة للشعور بالراحة النفسية.

اللافندر (الخزامى) عطر الاسترخاء العميق

اللافندر من الأعشاب العطرية التي اشتهرت بتأثيرها القوي في تهدئة التوتر وتحسين النوم. يمكن استخدامه كمشروب عشبي خفيف، أو الاستفادة من زيته العطري عبر استنشاقه أو إضافة بضع قطرات إلى ماء الاستحمام الدافئ قبل النوم.

رائحة اللافندر تساعد على خفض معدل ضربات القلب وتهدئة الأفكار المزعجة، وهو ما يجعله مثاليًا للنوم العميق في الليالي الباردة.

المليسة (بلسم الليمون). طمأنينة للأعصاب

المليسة من الأعشاب المفيدة لتهدئة القلق والتوتر العصبي، وتُستخدم تقليديًا لعلاج الأرق واضطرابات النوم. تمتاز بنكهة لطيفة تجمع بين الليمون والأعشاب، ويُفضل شربها دافئة قبل النوم.

تساعد المليسة على إرخاء الجهاز العصبي وتحسين المزاج، كما تُخفف من الصداع الناتج عن التوتر، وهو أمر شائع في فصل الشتاء.

الزعتر دفء واسترخاء في كوب

قد لا يخطر الزعتر على البال كعشب مهدئ، لكنه يمتلك خصائص تساعد على تهدئة الجهاز التنفسي وتحسين التنفس أثناء النوم، خاصة في الأجواء الباردة.

منقوع الزعتر الدافئ يُسهم في الشعور بالدفء الداخلي، ويُقلل من السعال أو ضيق الصدر الذي قد يسبب الأرق. كما أن رائحته القوية تساعد على الاسترخاء والشعور بالراحة.

اليانسون نوم هادئ بلا توتر

يُعد اليانسون من الأعشاب المعروفة بتأثيرها المهدئ، ويُستخدم كثيرًا لتحسين النوم لدى الكبار والصغار.

يساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل التوتر العصبي، كما يُخفف من اضطرابات المعدة والغازات التي قد تعيق النوم.

شرب كوب دافئ من اليانسون قبل النوم يمنح إحساسًا بالسكينة والراحة، وهو مناسب جدًا لأمسيات الشتاء الباردة.

القرفة مع الأعشاب تعزيز الدفء والاسترخاء

إضافة القرفة إلى بعض المشروبات العشبية مثل البابونج أو اليانسون يمنح المشروب طابعًا شتويًا دافئًا، ويُعزز الشعور بالراحة.

القرفة تُساعد على تحسين الدورة الدموية وتدفئة الأطراف، مما ينعكس إيجابًا على الاسترخاء والنوم. لكن يُفضل استخدامها بكميات معتدلة لتجنب أي تهيج.

مشروبات للنوم الجيد



نصائح للاستفادة القصوى من الأعشاب قبل النوم

للحصول على أفضل نتائج من الأعشاب المهدئة، يُنصح بشربها دافئة وليس ساخنة جدًا، قبل النوم بنحو 30 إلى 60 دقيقة.

كما يُفضل إطفاء الإضاءة القوية وتقليل استخدام الهاتف أثناء تناول المشروب العشبي، لتهيئة الجسم للدخول في حالة استرخاء.

اختيار كوب مفضل أو إضافة ملعقة عسل طبيعي يمكن أن يزيد من الشعور بالراحة والدفء.

