دراسة حديثة تكشف فوائد النوم في الظلام التام وتحذر من مخاطر الضوء الاصطناعي

أكدت دراسة طبية جديدة أن النوم في ظروف تقل عن الظلام الدامس قد يكون ضارا بالصحة، وتحديدا على نظام القلب والأوعية الدموية، وكشفت النتائج أن النوم أثناء التعرض لمستويات عالية من الضوء يرتبط بنشاط دماغي ناجم عن التوتر، وهو ما يعرف بتسببه في حدوث التهابات شريانية في جميع أنحاء الجسم؛ مما يرفع بدوره احتمالية الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي

علاقة طردية بين الضوء وأمراض القلب

أظهرت نتائج الدراسة أنه بعد مرور 10 سنوات من المتابعة، أصيب 17% من المشاركين بمشاكل كبيرة في القلب والأوعية الدموية، ووجد الباحثون أنه كلما زادت كمية التعرض للضوء الاصطناعي ليلا (LAN)، ارتفع خطر الإصابة بأمراض القلب في المستقبل.

وأوضحت البيانات الإحصائية أن كل انحراف معياري زيادة في مستوى الضوء ارتبط بزيادة احتمالية الإصابة بـنوبة قلبية بنسبة 35% خلال السنوات الخمس التالية، وزيادة في المخاطر بنسبة 22% على مدى السنوات العشر التالية.

كما أشارت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يعيشون في مناطق تتسم بضغوط بيئية أو اجتماعية مرتفعة بما في ذلك ضوضاء حركة المرور وانخفاض مستويات الدخل في الحي كانوا أكثر عرضة للمخاطر الناتجة عن الضوء الاصطناعي ليلا.

منهجية البحث وتقنيات التصوير

شملت الدراسة 466 شخصا بالغا خضعوا لفحوصات تصوير الدماغ بتقنية التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET/CT) في مستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن بين عامي 2005 و2008، وكان متوسط أعمار المشاركين 55 عاما، وشكل الذكور 43% منهم، ولم يكن أي من المشاركين يعاني من أمراض القلب أو السرطان وقت إجراء الفحوصات.

وتم إجراء المسح كجزء من التصوير الروتيني في المستشفى، حيث كشفت فحوصات التصوير المقطعي المحوسب (CT) عن التفاصيل التشريحية لأدمغة المشاركين، بينما سجلت فحوصات (PET) النشاط الأيضي في أنسجتهم.

ولقياس ظروف الإضاءة في منازل المشاركين، استخدم مؤلفو الدراسة بيانات من القمر الصناعي "Suomi NPP"، وتحديدا من حزمة التصوير بالأشعة تحت الحمراء المرئية ليلا ونهارا، وقدمت نماذج النقل الإشعاعي تقديرات محلية دقيقة لسطوع السماء عند مستوى الأرض بناء على بيانات الأقمار الصناعية (مع استبعاد ضوء النجوم والقمر الطبيعي من النمذجة).

الضوء يعطل الأنظمة الفسيولوجية

في تعليق على النتائج، صرح الدكتور جوناثان سيديرنيس، خبير النوم في جامعة أوبسالا بالسويد، بأن هذه النتائج تضيف إلى مجموعة متزايدة من الأدلة التي تشير إلى أن النوم في بيئة مظلمة هو الطريقة الأكثر صحية، وقال: "لقد أثبتت دراسات التدخل البشري والحيواني أن الضوء الاصطناعي ليلا يمكن أن يعطل أنظمة فسيولوجية عصبية متعددة، مما يخل بكل من التمثيل الغذائي والالتهابات".

واستشهد سيديرنيس بدراسة أجريت عام 2022، حيث نامت مجموعة في غرفة ذات إضاءة تبلغ حوالي 100 لوكس (الحد الأدنى لمتوسط إضاءة غرفة النوم)، بينما نامت مجموعة أخرى في إضاءة خافتة تقل عن 3 لوكس، وأظهرت المجموعة الأولى زيادة في معدل ضربات القلب، وانخفاضا في النوم العميق، وضعفا في حساسية الأنسولين، وأضاف أن دراسة حديثة أخرى ربطت نفس مستوى الضوء بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل احتشاء عضلة القلب.

كيف يؤثر الضوء على صحة الشرايين؟

من جانبها، أوضحت الدكتورة جين مورغان، طبيبة القلب، أن الضوء الأزرق من الشاشات ليس العائق الوحيد للنوم السليم، بل الضوء المحيط أيضا، وأشارت إلى أن تحليلا شموليا أجري عام 2022 لسبع دراسات مقطعية وجد أن أولئك الذين تعرضوا لمستويات أعلى من الضوء الاصطناعي ليلا خاصة في الداخل كان لديهم خطر أكبر بنسبة 22% للإصابة بمشاكل النوم.

كما وجدت دراسة أجريت عام 2014 على 700 شخص من كبار السن ارتباطا مباشرا بين الضوء ليلا وتصلب الشرايين، وتحديدا زيادة سمك الطبقة الداخلية والوسطى للشريان السباتي المشترك.

وقالت مورغان: "الالتهاب هو نتيجة للتوتر، وهو محرك أساسي لتصلب الشرايين، وبالتالي أمراض القلب والسكتة الدماغية. القلب والدماغ مترابطان؛ فما يحدث لشرايين القلب يحدث أيضا في أوعية الدماغ".

وأضافت أن الظلام يرسل إشارة للجسم لإنتاج الميلاتونين وتقليل عمليات الجسم، بما في ذلك خفض ضغط الدم، وأكدت أنه كلما طالت فترة إضاءة المصابيح ليلا، تأخر هذا الانخفاض الصحي في ضغط الدم، بالإضافة إلى تأخر ارتفاع الهرمونات الصباحية مثل الكورتيزول، وشددت على أن مدة جودة النوم مهمة، حيث أظهر النوم لأقل من ست ساعات خطرا أعلى للإصابة بأمراض القلب.

